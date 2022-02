Słynny karnawał wenecki znów przyciągnął tysiące osób na północ Włoch! 145 tysięcy osób przybyło w weekend do Wenecji na karnawał - podały w niedzielę miejscowe władze. Wśród obecnych było kilkadziesiąt tysięcy turystów zagranicznych.

Uczestnicy zabawy w karnawałowych strojach między placem św. Marka a molo w Wenecji / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Hasło tegorocznego karnawału to "Remember the future", nawiązujące do słów Salvadora Dali.



Największa uliczna karnawałowa zabawa w Europie, po zeszłorocznej przerwie, gdy przeniesiono imprezy do internetu, przyciągnęła znów tłumy turystów.

W trakcie imprezy przestrzegane są specjalne wymogi sanitarne. Chodzi przede wszystkim o to, by nie tworzyły się wielkie skupiska ludzi, typowe dla tej przed pandemią największej zabawy karnawałowej w Europie. Między innymi wydarzenia karnawału zorganizowano w wielu miejscach i z udziałem mniejszej liczby osób.

Także z tego powodu odwołany został tradycyjny punkt imprezy, czyli Lot Anioła - zjazd młodej wenecjanki na linach z dzwonnicy na placu Świętego Marka. To spektakularne wydarzenie obserwowały zawsze dziesiątki tysięcy osób.

Na wiele wydarzeń wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Uczestnik karnawałowej zabawy między placem św. Marka a molo w Wenecji, Włochy / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Najwięcej zagranicznych turystów z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec

W miniony weekend do Wenecji przyjechało ponad 100 tysięcy osób.



W niedzielę obecnych było 75 tysięcy gości. Wśród zagranicznych turystów najwięcej było Francuzów, Hiszpanów, Brytyjczyków i Niemców.



Na placach odbywają się koncerty, spektakle teatralne, także dla dzieci oraz pokazy na wodzie.



Jak co roku królują karnawałowe maski i historyczne stroje.

