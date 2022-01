10 lat temu u wybrzeży włoskiej wyspy Giglio rozbił się wycieczkowiec Costa Concordia, na którego pokładzie było ponad 4 tys. osób. 32 osoby zginęły, a ponad 60 zostało rannych. Do niechlubnej historii przeszło tchórzliwe zachowanie kapitana jednostki Francesco Schettino, który szybko opuścił pokład, z czego później kuriozalnie się tłumaczył.

Wycieczkowiec Costa Concordia / CARLO FERRARO / PAP/EPA

Ogromny wycieczkowiec Costa Concordia podpłynął do wyspy Giglio zbaczając ze standardowego kursu, by wykonać stosowany tam gest, określony jako "pokłon", czyli pozdrowienie malowniczego miejsca, uważanego za perłę w tym rejonie. Statek długości 290 metrów zbliżając się do wyspy uderzył w skałę morską.



W kadłubie powstała 70-metrowa wyrwa, przez którą zaczęła wlewać się woda.

Francesco Schettino - kapitan wycieczkowca Costa Concordia / MAURIZIO DEGL'INNOCENTI / PAP/EPA

Kapitan Costy Concordii Francesco Schettino początkowo starał się ukryć skalę katastrofy i bagatelizował ją w kontaktach z kapitanatem. Szybko opuścił pokład łamiąc wszelkie zasady żeglugi. Chaos opóźnił rozpoczęcie ewakuacji. Statek przechylił się, a następnie osiadł na mieliźnie.

Kuriozalne zachowanie kapitana. "Jest ciemno, więc pójdzie pan do domu?"

Kilka dni po tragedii do mediów trafiło wykonane w dniu katastrofy nagranie rozmowy pomiędzy kapitanem Gregorio De Falco z portu w Livorno a dowódcą tonącego statku. De Falco wielokrotnie powtarzał w nim, by Schettino wrócił na pokład. Ten, będąc już na łodzi ratunkowej, uzasadniał, że nie może wrócić, bo drabiny są zablokowane przez jednostki ratunkowe.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rekonstrukcja rozmowy ratownika z portu Livorno z kapitanem Schettino, uciekającym z tonącego wycieczkowca Costa Concordia



Schettino - choć był kapitanem wycieczkowca - od przedstawiciela portu dowiedział się o pierwszych ofiarach śmiertelnych. Jego tłumaczenia były kuriozalne - z jednej strony zapewniał, że zostaje na miejscu i koordynuje akcję, a jednocześnie usprawiedliwiał swoją bezczynność tym, że jest ciemno i nic nie widzi.



I co w związku z tym ma pan zamiar zrobić, Schettino? Wrócić do domu? Jest ciemno, więc pójdzie pan do domu? Niech pan wraca na dziób statku i powie mi, co mamy robić. Ilu jest tam ludzi i czego potrzebują. W tej chwili! - dyscyplinował Schettino kapitan De Falco z portu w Livorno. Kapitan Costy Concordii nie wrócił już jednak na statek.

Prokuratura cytowała potem inne kuriozalne tłumaczenia Schettino - miał on twierdzić, że po katastrofie nie uciekł ze statku, a poślizgnął się i wpadł do szalupy.



W katastrofie Costy Concordii zginęły 32 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Kapitan Francesco Schettino został potem skazany na 16 lat więzienia.

Zdjęcie z wnętrza wraku wycieczkowca / GROSSETO COURT / HANDOUT / PAP/EPA

Pomagał ocalałym z katastrofy. "Byli zziębnięci, przerażeni, przemoczeni"

- tak w rozmowie z PAP katastrofę Costy Concordii u brzegów wyspy Giglio ówczesny proboszcz tamtejszej parafii ksiądz Lorenzo Pasquotti.Jak podkreślił, pomoc setkom przemoczonych i zziębniętych ludzi, którzy dotarli na brzeg łodziami ratunkowymi i udzielenie im gościny w kościele San Lorenzo i Mamiliano koło portu na wyspie, było dla niego czymś zupełnie naturalnym.- dodał duchowny.

- relacjonował ksiądz Lorenzo Pasquotti.- dodał.

Nie czuliśmy się w żadnym razie bohaterami, to chcę jasno powiedzieć. Zrobiliśmy coś normalnego; to, co należało zrobić w tamtym momencie - zaznaczył 71-letni kapłan. Wspominał, że w akcji pomocy rozbitkom uczestniczyło wielu mieszkańców Giglio, którzy przynieśli do parafii ciepłe ubrania, napoje i jedzenie.



Przechylony wrak wycieczkowca Costa Concordia / GIGLIONEWS / PAP/EPA

Byli nawet tacy, którzy weszli na pokład przechylającego się i nabierającego wody statku, by pomóc ludziom z niego zejść. To piękne gesty, ale jednocześnie coś, co trzeba było zrobić. Są ludzie w potrzebie, trzeba im wyjść naprzeciw od razu, a nie zastanawiać się. Nie mówisz w takiej chwili: to nie jest moje zadanie, idziesz pomagać i koniec - powiedział ksiądz Pasquotti. Ja przecież zrobiłem niewiele - dodał.

Duchowny przyznał, że w pierwszych latach po katastrofie miał kontakt z rozbitkami, którzy znaleźli schronienie w kościele. Niektórzy nawet wrócili na wyspę, przyszli do kościoła. Oddali nam buty i ubrania, które im wtedy daliśmy. Przywieźli nam też słodycze - opowiadał.



Ponieważ w kościele daliśmy im wtedy herbatniki, ciepłe jedzenie, to odwdzięczyli się, przywożąc nam przysmaki ze swoich rodzinnych stron - relacjonował.

Schettino: Nie chciałbym być w skórze kapitana Titanica

Zdjęcie z wnętrza wraku Costy Concordii / GROSSETO COURT / HANDOUT / PAP/EPA

Nie chciałbym się nigdy znaleźć w roli kapitana Titanica, który płynął przez ocean między górami lodowymi. Uważam, że dzięki przygotowaniu człowiek poradzi sobie z każdą sytuacją i zapobiegnie wszelkim problemom. Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas najważniejsze - takie słowa z udzielonego przez kapitana Francesco Schettino rok przed katastrofą wywiadu przypomniały po tragedii u wybrzeży Giglio czeskie media. Jak podkreślano, były one rażąco sprzeczne z zachowaniem mężczyzny w kryzysowej sytuacji.



W rozmowie Schettino podkreślał, że wszystko w pracy dowódcy statku zależy od doświadczenia. Co rano wstaję między godziną 5 a 6. Jeśli jest brzydka pogoda, to nie śpię, ponieważ muszę stać na mostku kapitańskim. Gdy tylko wymaga tego sytuacja, kapitan musi mieć wszystko pod kontrolą, być tam, gdzie jest potrzebny - mówił.

Wymagająca operacja usunięcia wraku

Płetwonurek przy wraku Costy Concordii / CARABINIERI PRESS OFFICE HANDOUT / PAP/EPA

Po katastrofie Costy Concordii powstał zespół, który w kolejnych miesiącach pracował nad przygotowaniem procedury usunięcia wraku wycieczkowca. Największą taką operacją na świecie, śledzoną przez wszystkie media kierował Nick Sloane z RPA. Panowała niepewność, czy uda się podnieść wrak i czy kadłub nie rozpadnie się.



Uszkodzony kadłub Costy Concordii / ENZO RUSSO / PAP/EPA

Akcja zakończyła się pomyślnie we wrześniu 2013 roku. Potem wrak został odholowany do portu w Genui. Jego demontaż trwał do 2017 roku.