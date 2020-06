"Nie wiedziałam, jak jej odpowiedzieć. Pytała mnie, dlaczego tyle osób wspomina nazwisko jej ojca" - tak Roxie Washington wspomina moment, gdy musiała swojej 6-letniej córce oznajmić, że jej ojciec nie żyje. Gianna to córka George’a Floyda - Afroamerykanina, który zmarł w ubiegłym tygodniu podczas policyjnej interwencji. "Jedyne, co byłam w stanie jej powiedzieć, to że jej tata nie mógł oddychać" - dodaje kobieta.

