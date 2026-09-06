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Tankowiec poszedł na dno. Amerykanie pokazali nagranie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (06:42)

Zatonął irański tankowiec M/T Kylo, ostrzelany przez siły amerykańskie w odwecie za ataki na okręty Stanów Zjednoczonych - poinformowało w nocy z soboty na niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) na platformie X.

Tankowiec poszedł na dno. Amerykanie pokazali nagranie
Irański tankowiec M/T Kylo zatonął, fot. U.S. Central Command /materiały udostępnione

Tankowiec zatonął w Zatoce Omańskiej.

Na nagraniu wideo, opublikowanym przez wojsko USA, widać jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca.

Siły amerykańskie, oprócz M/T Kylo, zaatakowały i „trwale unieruchomiły” w sobotę także dwa inne irańskie tankowce - M/T Downy przy wyspie Chark oraz M/T Stark 1 w okolicach miejscowości Dżask nad cieśniną Ormuz. Wszystkie trzy miały być częścią irańskiej „floty cieni”.

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„Nie zawahamy się bronić sił amerykańskich”

Według CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.

Niech przesłanie do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej będzie jasne: jeśli ostrzelacie dwa nasze okręty, poniesiecie jeszcze większe koszty ekonomiczne – zniszczymy trzy z waszych – powiedział admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM. Nie zawahamy się bronić sił amerykańskich, a w razie potrzeby zniszczyć ograniczoną i odsłoniętą irańską flotę naftową - dodał.

Sobotnia wymiana ognia to ciąg dalszy wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów w ostatnich dniach, wznowionych w poprzedni weekend po miesiącu przerwy. Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale od tego czasu dochodzi do sporadycznych ostrzałów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna z Iranem
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