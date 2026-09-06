Tankowiec poszedł na dno. Amerykanie pokazali nagranie

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Zatonął irański tankowiec M/T Kylo, ostrzelany przez siły amerykańskie w odwecie za ataki na okręty Stanów Zjednoczonych - poinformowało w nocy z soboty na niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) na platformie X.

Tankowiec zatonął w Zatoce Omańskiej.

Na nagraniu wideo, opublikowanym przez wojsko USA, widać jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca.

Siły amerykańskie, oprócz M/T Kylo, zaatakowały i „trwale unieruchomiły” w sobotę także dwa inne irańskie tankowce - M/T Downy przy wyspie Chark oraz M/T Stark 1 w okolicach miejscowości Dżask nad cieśniną Ormuz. Wszystkie trzy miały być częścią irańskiej „floty cieni”.

„Nie zawahamy się bronić sił amerykańskich”

Według CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.

Niech przesłanie do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej będzie jasne: jeśli ostrzelacie dwa nasze okręty, poniesiecie jeszcze większe koszty ekonomiczne – zniszczymy trzy z waszych – powiedział admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM. Nie zawahamy się bronić sił amerykańskich, a w razie potrzeby zniszczyć ograniczoną i odsłoniętą irańską flotę naftową - dodał.

Iran drwi z Trumpa. Mimo ostrzeżeń zaatakował bazy USA w Kuwejcie Mimo środowych ostrzeżeń prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że USA są gotowe „w każdej chwili” zaatakować Iran, ten zaatakował dzisiaj bazy amerykańskie w Kuwejcie – poinformowała agencja AFP.

Sobotnia wymiana ognia to ciąg dalszy wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów w ostatnich dniach, wznowionych w poprzedni weekend po miesiącu przerwy. Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale od tego czasu dochodzi do sporadycznych ostrzałów.