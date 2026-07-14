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Tak Iran miał tropić żołnierzy USA: Amerykanów zdradziły telefony

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (15:04)

Amerykańscy żołnierze na Bliskim Wschodzie podczas wojny z Iranem byli celem zorganizowanej kampanii mającej namierzać lokalizację ich telefonów – napisał we wtorek dziennik „Financial Times”. Według rozmówców gazety za tymi działaniami mógł stać Iran, który atakował amerykańskie bazy w regionie.

Tak Iran miał tropić żołnierzy USA: Amerykanów zdradziły telefony
Iran miał wykorzystywać umowy o roamingu z lokalnymi sieciami, by namierzać telefony amerykańskich żołnierzy/zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Dalsze losy porozumienia pokojowego USA z Iranem stanęły pod znakiem zapytania.
  • Tymczasem na jaw wyszło, że Teheran miał potajemnie śledzić telefony żołnierzy USA, aby ich namierzyć.
  • Jakich metod używali Irańczycy do tropienia Amerykanów?
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Roaming i reklamy: Tak żołnierze USA wystawili się Iranowi?

Urzędnicy z państw Zatoki Perskiej podejrzewają, że Iran i jego sojusznicy wykorzystywali umowy o roamingu z lokalnymi sieciami w regionie, by namierzać telefony amerykańskich żołnierzy – przekazał jeden z informatorów dziennika.

Inny rozmówca gazety powiedział, że według amerykańskich urzędników grupy powiązane z Iranem wykorzystywały oprogramowanie służące do dopasowywania reklam na smartfony, by śledzić telefony w irackim Kurdystanie.

Z cała pewnością Iran ma zdolności, by w czasie rzeczywistym zdobywać i śledzić informacje o lokalizacji – zaznaczył w rozmowie z „Financial Times” Gary Miller z zajmującego się m.in. cyberbezpieczeństwem ośrodka Citizen Lab. Zdziwiłoby mnie, gdyby Iran z nich nie korzystał – dodał ekspert.

Telefony to nie wszystko. Amerykanów miały zwieść też media społecznościowe

Jak napisał dziennik, próby namierzenia telefonów były prowadzone przed atakiem USA na Iran pod koniec lutego i w pierwszych dniach wojny, gdy siły Teheranu atakowały amerykańskie bazy w regionie.

„Financial Times” zaznaczył, że eksperci na razie nie są w stanie bezpośrednio powiązać tych działań z konkretnymi atakami, a próby zlokalizowania telefonów były prawdopodobnie tylko jedną z metod ustalania celów, obok m.in. śledzenia wpisów amerykańskich żołnierzy w mediach społecznościowych.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Iran wojsko

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