​Tajfun Molave o szybkości wiatru dochodzącej do 180 km/godz zaatakował w poniedziałek Filipiny wyrządzając poważne zniszczenia i zmuszając ok. 45 tys. wieśniaków do szukania schronienia w szkołach i budynkach rządowych - poinformowały władze.

