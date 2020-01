"Warto zadać pytanie jedno i zastanowić się, czy Parlament Europejski nie powinien przeprowadzić debaty nie nad tym, co dzieje się w Polsce, ale nad tym, co dzieje się w PE" – mówiła po środowej debacie dot. sytuacji w Polsce była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. "Można odnieść wrażenie, że tutaj jest zupełna bariera i brak woli przyglądania się faktom i analizy rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a bardziej wykorzystywania tego miejsca do walk politycznych" - oceniła.

REKLAMA