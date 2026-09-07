Szwecja kupi od Amerykanów wyrzutnie HIMARS. „Wrogowi będzie trudniej zaatakować”

Oznacza to, że siły zbrojne Szwecji po raz pierwszy będą mogły osiągać cele w odległości od 80 do 300 km, a w przypadku wykorzystania nowego rodzaju amunicji, zasięg wyniesie 500 km.
Odległość między należącą do Szwecji wyspą Gotlandia a rosyjskim obwodem królewieckim wynosi około 300 km. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, będzie trudniej wrogowi zaatakować nasz kraj i sojuszników – podkreślił Jonson.
Wartość inwestycji, to 7 mld koron (ok. 630 mln euro) a pierwsze dostawy mają rozpocząć się w przyszłym roku.
List intencyjny
N świecie brakuje amunicji do systemu HIMARS. Aby temu zapobiec, jak przekazał Jonson, szwedzki koncern zbrojeniowy Saab będzie współpracować z zakładami Lockheed Martin. Obie firmy podpisały list intencyjny w sprawie możliwości stosowania amunicji Saab, produkcji pocisków do HIMARS, a także innych systemów, np. Patriot. Celem jest uruchomienie fabryki w Szwecji.
Minister Jonson wraz ze swoim odpowiednikiem z Finlandii Anttim Hakkanenem zawarli w poniedziałek w bazie lotniczej w Uppsali porozumienie o współpracy w serwisowaniu systemów HIMARS i szkoleń. Wojsko fińskie korzysta już z tego rodzaju wyrzutni, choć w cięższej wersji - na pojazdach gąsienicowych. Do tej pory stosowany w szwedzkim wojsku krajowy system artyleryjski Archer ma zasięg 50-60 km.
Testy użycia wyrzutni HIMARS
W maju 2025 roku amerykańscy żołnierze testowali użycie HIMARS na poligonie pod Visby na Gotlandii, a w 2024 r. podobne ćwiczenia odbyły się w archipelagu sztokholmskim. Wówczas na wyspie Utoe wystrzeliwanie pocisku rakietowego z HIMARS obsługiwali Amerykanie, a szwedzkie wojsko było odpowiedzialne za logistykę, w tym transport sprzętu.