Szwecja kupi od Amerykanów wyrzutnie HIMARS. „Wrogowi będzie trudniej zaatakować”

RMF24

Szef resortu obrony Szwecji Pal Jonson poinformował w poniedziałek o wyborze amerykańskiego Lockheed Martin jako dostawcę systemu artyleryjskiego dalekiego zasięgu. Szwedzkie wojsko pozyska 10 wyrzutni HIMARS na ciężarówkach.

Oznacza to, że siły zbrojne Szwecji po raz pierwszy będą mogły osiągać cele w odległości od 80 do 300 km, a w przypadku wykorzystania nowego rodzaju amunicji, zasięg wyniesie 500 km.

Odległość między należącą do Szwecji wyspą Gotlandia a rosyjskim obwodem królewieckim wynosi około 300 km. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, będzie trudniej wrogowi zaatakować nasz kraj i sojuszników – podkreślił Jonson.

Wartość inwestycji, to 7 mld koron (ok. 630 mln euro) a pierwsze dostawy mają rozpocząć się w przyszłym roku.

List intencyjny

N świecie brakuje amunicji do systemu HIMARS. Aby temu zapobiec, jak przekazał Jonson, szwedzki koncern zbrojeniowy Saab będzie współpracować z zakładami Lockheed Martin. Obie firmy podpisały list intencyjny w sprawie możliwości stosowania amunicji Saab, produkcji pocisków do HIMARS, a także innych systemów, np. Patriot. Celem jest uruchomienie fabryki w Szwecji.

Minister Jonson wraz ze swoim odpowiednikiem z Finlandii Anttim Hakkanenem zawarli w poniedziałek w bazie lotniczej w Uppsali porozumienie o współpracy w serwisowaniu systemów HIMARS i szkoleń. Wojsko fińskie korzysta już z tego rodzaju wyrzutni, choć w cięższej wersji - na pojazdach gąsienicowych. Do tej pory stosowany w szwedzkim wojsku krajowy system artyleryjski Archer ma zasięg 50-60 km.

Testy użycia wyrzutni HIMARS

W maju 2025 roku amerykańscy żołnierze testowali użycie HIMARS na poligonie pod Visby na Gotlandii, a w 2024 r. podobne ćwiczenia odbyły się w archipelagu sztokholmskim. Wówczas na wyspie Utoe wystrzeliwanie pocisku rakietowego z HIMARS obsługiwali Amerykanie, a szwedzkie wojsko było odpowiedzialne za logistykę, w tym transport sprzętu.