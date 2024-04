Dwie osoby zostały zatrzymane, a następnie tymczasowo aresztowane w związku z morderstwem w Sztokholmie 39-letniego mężczyzny polskiego pochodzenia - poinformowała w sobotę wieczorem szwedzka policja. Nie podano okoliczności zatrzymania.

/ OSCAR OLSSON / PAP/EPA

"Ze względu na wrażliwy etap śledztwa dalsze informacje nie będą podawane" - podkreślono w informacji prasowej.

Wiadomo, że aresztowano dwie osoby. Według szwedzkich mediów są to dwaj młodzi mężczyźni.

Wcześniej w sobotę setki mieszkańców Sztokholmu, w tym wielu przedstawicieli Polonii, uczciło chwilą ciszy pamięć zamordowanego mężczyzny w miejscu tragedii pod wiaduktem w dzielnicy Skarholmen.

W pobliskiej szkole rodzina przyjmowała kondolencje, wyłożono również księgę.

/ PAP/EPA/CLAUDIO BRESCIANI / PAP/EPA

Dramatyczne chwile na oczach dziecka

W środę około godziny 18:00, 39-letni Mikael, posiadający polsko brzmiące nazwisko, jechał na rowerze ze swoim 12-letnim synem. Byli w drodze na basen w dzielnicy Sztokholmu, Skarholmen.

Kiedy przejeżdżali przez podziemne przejście dla pieszych, ktoś z grupy przebywających tam nastolatków coś do niego krzyknął. Mężczyzna zsiadł z roweru, zwrócił im uwagę, a potem w trakcie tej wymiany zdań padł strzał.

39-latek został trafiony w głowę, zmarł na oczach 12-letniego dziecka. Napastnicy uciekli, a syn zadzwonił na numer alarmowy i do swojej babci.

MSZ o pochodzeniu 39-latka

W piątek wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna poinformował, że polska strona, w tym polska prokuratura, nie ma tytułu prawnego i podstaw do udziału w postępowaniu w sprawie tego morderstwa.

To dlatego, że 39-letni mężczyzna nie był obywatelem Polski, jego rodzice w latach 80. zrzekli się obywatelstwa polskiego - wyjaśnił Szejna.

To jest kompetencja władz szwedzkich i szwedzkiej prokuratury. My w tej sprawie nic nie możemy zrobić więcej niż to, o co ewentualnie zostaniemy poproszeni - zaznaczył wiceminister.