Przewodniczący współrządzącej w Niemczech partii CSU i jednocześnie premier Bawarii Markus Soeder chce, by obowiązek ochrony klimatu został wpisany do konstytucji RFN. Pomysł nie wzbudził entuzjazmu nawet w jego własnym ugrupowaniu.

Markus Soeder / Daniel Karmann / PAP/EPA

Stoimy przed wyzwaniem stulecia, dlatego potrzebujemy zobowiązania na taką miarę - powiedział Soeder we wtorek monachijskiemu dziennikowi "Sueddeutsche Zeitung". Zdaniem szefa bawarskich chadeków należy się zastanowić, jak ludzie na wszystkich szczeblach politycznego systemu - federalnym, landowym, gminnym - mogą się przyczynić do osiągnięcia celów klimatycznych. Oprócz tego premier Bawarii postuluje zwiększenie produkcji prądu z energii słonecznej, ograniczenie podróży samolotami i zakup elektrycznych hulajnóg dla członków swojego rządu.

Główny pomysł Soedera - wpisanie ochrony klimatu do konstytucji - wywołał sceptyczne reakcje nawet w jego własnym ugrupowaniu. Nie możemy lekkomyślnie uwikłać się w temat, który grozi falą pozwów, jak w przypadku diesla - powiedział wiceszef frakcji CDU/CSU w Bundestagu Georg Nuesslein. Nawiązał on do szeregu wyroków sądowych, które ograniczyły możliwość poruszania się starszych modeli aut z silnikiem Diesla w wielu miastach Niemiec. Nie spełniały one europejskich norm emisji spalin. Wyroki były efektem procesów wytoczonych przez organizację pozarządową Deutsche Umwelthilfe.

Wtórował mu Eckhardt Rehberg, poseł CDU zajmujący się polityką budżetową. Nie możemy przeciążać naszej konstytucji - mówił.

Sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Thomas Bareiss (CDU) stwierdził z kolei, że "ustawa zasadnicza jest tak kompleksowa, że zawiera również obowiązek ochrony klimatu".

Przedstawiciele Zielonych już kilkakrotnie proponowali wpisanie ochrony klimatu do konstytucji RFN. Za każdym razem - zarówno w Bundestagu, jak i Bundesracie - ponosili porażkę, m.in. z powodu sprzeciwu CSU. Na propozycję Soedera reagują zatem pozytywną ironią. Zapraszamy Soedera, by przyłączył się do naszej inicjatywy - powiedział przewodniczący Zielonych Robert Habeck.

Socjaldemokraci, współtworzący wielką koalicję, nie widzą z kolei potrzeby zmiany konstytucji.

Oczywiście można wzmocnić ochronę klimatu w ustawie zasadniczej, ale nie może to być działanie zastępcze - powiedziała minister środowiska Svenja Schulze (SPD) w rozmowie z dziennikiem "Rheinische Post". Wcześniej jej ministerstwo oświadczyło, że zmiana konstytucji nie rozwiąże problemu ochrony klimatu.