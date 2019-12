Prezydenci USA i Francji, Donald Trump i Emmanuel Macron, którzy we wtorek rozmawiali przez blisko godzinę na marginesie szczytu NATO, nie zgadzają się w ocenie Turcji jako członka NATO - pisze Associated Press. Trwa też spór o słowa Macrona. Francuski prezydent przyznał, że choć jego wypowiedź o śmierci mózgu NATO zirytowała wielu partnerów, to zdania nie zmieni. Trump uznał jego słowa za obraźliwe. Francuscy komentatorzy zauważają z kolei, że prezydent Francji może co najwyżej pokrzykiwać o śmierci mózgowej NATO, bo sam bez Trumpa nie jest w stanie nic zmienić.

