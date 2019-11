"NATO nie musi wybierać, czy koncentrować się na walce z terroryzmem, czy zająć się zagrożeniem związanym z bardziej asertywną polityką Rosji" - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

To reakcja na słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który tłumacząc swoje wcześniejsze wypowiedzi o "śmierci mózgowej" NATO podkreślał, że organizacja musi się zastanowić nad swoimi priorytetami, czy jej wrogiem jest Rosja, czy raczej powinna się skupić na walce z terroryzmem.



Musimy być gotowi, by odpowiedzieć na jakiekolwiek potencjalne zagrożenie z jakiegokolwiek kierunku - oznajmił na konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Jak zaznaczył - z tego powodu NATO inwestuje w siły wysokiej gotowości, bo mogły zostać rozmieszczone, gdy będzie taka potrzeba. Zwrócił uwagę, że nie są one przypisane do jakiejkolwiek konkretnej sytuacji, ale są elastyczne i mogą być wykorzystane gdziekolwiek.

Dialog z Rosją musi być prowadzony

Przypomniał, że Sojusz uzgodnił swoją politykę wobec Rosji, która opera się na dwutorowym podejściu: z jednej strony odstraszania i obrony, a z drugiej podejmowania z nią dialogu.



Rosja jest i będzie naszym sąsiadem. Chcemy z nią lepszych relacji, ale nawet bez tego musimy z nią rozmawiać (...) - mówił.



Po agresji na Ukrainę przez dwa lata nie obywały się posiedzenia komisji NATO-Rosja, jednak od 2016 roku do nich wrócono. W czasie spotkań przekazywane są informacje dotyczące ćwiczeń, poruszane są również tematy jak kwestia traktatu rozbrojeniowego INF.

Dialog nie jest oznaką słabości. Musimy być silni i zjednoczeni i w ten sposób angażować się w dialog z Rosją - oświadczył Stoltenberg przypominając, że bardzo ważna była jedność sojuszu ws. traktatu INF.



Te słowa również odnoszą się do postawy Macrona, który przesłał do prezydenta Rosji Władimira Putina list sygnalizując gotowość "wnikliwego przeanalizowania" zaproponowanego przez Kreml wprowadzenia moratorium na rozmieszczenie rakiet pośredniego i średniego zasięgu w Europie.



Pismo ujawnione przez niemiecki "FAZ" pokazywało odejście przez Paryż od ustalonej przez NATO linii ws. traktatu INF. Macron zapewniał, że jego kraj nie zaakceptował rosyjskiego moratorium, ale - jak zaznaczył - ważne jest, aby NATO odbyło "konkretne, stanowcze i rozsądne" rozmowy z Rosją.



"NATO musi zapewniać odstraszanie i obronę"

Stoltenberg mówił, że Sojusz nie dostrzega bliskiego zagrożenia militarnego ze strony Rosji przeciw któremukolwiek krajowi, który należy do NATO, ale widzi strategiczne zagrożenie.



Widzimy, że Rosja bardzo dużo inwestuje w nowe, nowoczesne zdolności wojskowe, włączając w to siły nuklearne. Rosja łamie będące kamieniem węgielnym porozumienie o kontroli zbrojeń - INF, rozmieszcza pociski, które mogą osiągnąć europejskie miasta w kilka minut. Rosja jest odpowiedzialna za agresywne działania przeciw swoim sąsiadom - Gruzji, Ukrainy; ma też siły w Mołdawii bez zgody rządu tego kraju - wymieniał.



Odpowiadając na pytanie rosyjskiego dziennikarza przyznał, że faktycznie nie ma żadnych agresywnych działań Rosji wobec krajów NATO, ale Sojusz musi dalej zapewniać wiarygodne odstraszanie i obronę w nieprzewidywalnym świecie.