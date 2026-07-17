Katastrofa na Dunaju: Rzeka wysycha, statki z turystami uziemione

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Jedna z najważniejszych rzek Europy wysycha na naszych oczach. Na Węgrzech poziom Dunaju spadł do katastrofalnego minimum, zmuszając operatorów do uziemienia floty wycieczkowej na północ od Budapesztu. Kryzys uderza w sektor obsługujący 600 tysięcy turystów rocznie, a eksperci ostrzegają: to dopiero początek klimatycznych problemów

W czwartek rano poziom Dunaju w pobliżu miasta Baja wynosił zaledwie 25 centymetrów, co oznacza pobicie dotychczasowego rekordu minimum, który wynosił 27 cm. Tak niska wartość została potwierdzona przez węgierski urząd ds. gospodarki wodnej. Spadek poziomu wody do tak ekstremalnych wartości nie był wcześniej notowany w tym regionie.

Kłopoty z niskim poziomem wody nie ograniczają się jednak wyłącznie do południowej części kraju. Jak wynika z informacji podanych przez portal Telex, również w innych węgierskich miastach Dunaj notuje niepokojąco niskie stany. W Ostrzyhomiu na północy kraju poziom rzeki spadł aż o 11 cm poniżej stałego punktu odniesienia na tym odcinku. W samej stolicy, Budapeszcie, Dunaj osiągnął poziom 41 cm – zaledwie kilka centymetrów wyżej od rekordowo niskiego stanu sprzed ośmiu lat.

IMGW alarmuje. „Już połowa kraju dotknięta tym zjawiskiem” Susza hydrologiczna postępuje - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano już ponad 60 ostrzeżeń, a zjawiskiem objęta jest połowa kraju.

Statki turystyczne utknęły w portach

Tak niski poziom wody uniemożliwia normalne funkcjonowanie żeglugi rzecznej. Jak informuje agencja Reuters, na północ od Budapesztu w portach utknęły statki wycieczkowe, które nie są w stanie bezpiecznie wyruszyć w trasę.

Rozwój turystyki rzecznej na Dunaju w ostatnich latach sprawił, że rejsy międzynarodowe stały się kluczowym segmentem węgierskiej branży żeglugowej. Jak podkreślił prezes MAHART-PassNave ( węgierski operator rejsów turystycznych – red.) Laszlo Somodi:

Statki wycieczkowe wciąż mogą wpływać na Węgry, jednak z powodu niskiego stanu wody kilka jednostek utknęło w trasie lub oczekuje w portach.

Według Somodiego, z tego rodzaju transportu każdego roku korzysta około 600 tysięcy pasażerów. Problemy z żeglugą oznaczają więc poważne straty ekonomiczne dla całego sektora.

Eksperci podkreślają, że obserwowany obecnie spadek poziomu wód w Dunaju nie jest zjawiskiem jednorazowym. Zmiany klimatyczne, okresy suszy i nieregularne opady coraz częściej prowadzą do podobnych sytuacji na głównych europejskich rzekach.

Niski poziom wód w Dunaju to nie tylko problem dla żeglugi i turystyki. Ma on również poważne konsekwencje środowiskowe, wpływając na ekosystemy rzeczne, jakość wody oraz życie wielu gatunków roślin i zwierząt.