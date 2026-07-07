Seria eksplozji w pobliżu hotelu Macrona

RMF24

W pobliżu hotelu w Damaszku, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron, doszło do eksplozji materiałów wybuchowych – podaje Reuters, powołując się na źródło w służbach bezpieczeństwa. Macron był w tym czasie w drodze na spotkanie z prezydentem Syrii. Nic mu się nie stało.

W czasie, gdy doszło do wybuchów, Macron był w drodze na spotkanie z prezydentem Syrii. Pałac Elizejski podał, że przywódca nie słyszał niczego niepokojącego.

Telewizja państwowa powiadomiła następnie, że syryjski przywódca Ahmed al-Szara przyjął Macrona w pałacu prezydenckim w Damaszku.

18 osób rannych

Po eksplozji zamknięto drogi i wprowadzono środki bezpieczeństwa. Świadek agencji Reutera słyszał eksplozje w okolicy, a w powietrzu widać było unoszący się dym.

Syryjskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało, że w wyniku wybuchu rannych zostało co najmniej 18 osób, w tym czterech policjantów.

Cele wizyty Macrona

Pałac Elizejski poinformował, że celem wizyty jest promowanie „Syrii, wolnej (...) szanującej każdą ze swoich składowych” i takiej, która odgrywa rolę moderatora napięć w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto Macron przywiózł ze sobą artefakty archeologiczne, które przed wojną domową w Syrii, Francja wypożyczyła. Według informacji AFP, są to łącznie 23 obiekty archeologiczne z różnych epok.

Biuro prasowe Pałacu Elizejskiego nie zapowiadało tej wizyty Macrona, co tłumaczono względami bezpieczeństwa.

Po oficjalnej wizycie Macron i al-Szara udadzą się do Ankary, gdzie we wtorek rozpoczyna się szczyt NATO.