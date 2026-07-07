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Seria eksplozji w pobliżu hotelu Macrona

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (09:39)

W pobliżu hotelu w Damaszku, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron, doszło do eksplozji materiałów wybuchowych – podaje Reuters, powołując się na źródło w służbach bezpieczeństwa. Macron był w tym czasie w drodze na spotkanie z prezydentem Syrii. Nic mu się nie stało.

Seria eksplozji w pobliżu hotelu Macrona
Macron i Asaad al-Szaibani w Syrii (Autor zdjęcia: LUDOVIC MARIN) /AFP/East News
  • W pobliżu hotelu w Damaszku, gdzie przebywa prezydent Francji Emmanuel Macron, doszło do eksplozji materiałów wybuchowych.
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W czasie, gdy doszło do wybuchów, Macron był w drodze na spotkanie z prezydentem Syrii. Pałac Elizejski podał, że przywódca nie słyszał niczego niepokojącego. 

Telewizja państwowa powiadomiła następnie, że syryjski przywódca Ahmed al-Szara przyjął Macrona w pałacu prezydenckim w Damaszku.

18 osób rannych

Po eksplozji zamknięto drogi i wprowadzono środki bezpieczeństwa. Świadek agencji Reutera słyszał eksplozje w okolicy, a w powietrzu widać było unoszący się dym.

Syryjskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało, że w wyniku wybuchu rannych zostało co najmniej 18 osób, w tym czterech policjantów.

Cele wizyty Macrona

Pałac Elizejski poinformował, że celem wizyty jest promowanie „Syrii, wolnej (...) szanującej każdą ze swoich składowych” i takiej, która odgrywa rolę moderatora napięć w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto Macron przywiózł ze sobą artefakty archeologiczne, które przed wojną domową w Syrii, Francja wypożyczyła. Według informacji AFP, są to łącznie 23 obiekty archeologiczne z różnych epok.

Biuro prasowe Pałacu Elizejskiego nie zapowiadało tej wizyty Macrona, co tłumaczono względami bezpieczeństwa. 

Po oficjalnej wizycie Macron i al-Szara udadzą się do Ankary, gdzie we wtorek rozpoczyna się szczyt NATO.

Źródło: RMF24
Tagi: Syria Emmanuel Macron

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