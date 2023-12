Dzień maritozzo obchodzony jest w Rzymie od 2017 roku

Jego pomysłodawcy Silvia Pontarelli i Gabriele Lupo z portalu Tavole Romane, promującego najlepsze stołeczne lokale i dania, podkreślili, że dzień ten jest nie tylko okazją do kulinarnych celebracji, ale także do sięgnięcia do starożytności. To z czasów antycznych pochodzi tradycja wypiekania tych bułeczek. Wtedy podawano je z miodem i suszonymi owocami. W kolejnych wiekach stały się tradycyjnym elementem Wielkiego Postu. Był to jedyny przysmak, który można było wtedy zjeść odstępując od zasad wstrzemięźliwości przy stole.