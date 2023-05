W czwartek 18 maja przypada Święto Wniebowstąpienia Pańskiego - w niektórych europejskich krajach jest to dzień wolny od pracy. Święto państwowe przypada tego dnia w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie, we Francji i w Luksemburgu. W tych krajach w związku z dniem wolnym obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony.

Zakaz ruchu dla TIR-ów / Shutterstock

Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego (niem. Christi Himmelfahrt) jest w Niemczech świętem państwowym obowiązującym we wszystkich 16 krajach związkowych. Nie działają szkoły, urzędy, biura i sklepy (z wyjątkiem np. piekarni i stacji benzynowych). Podobnie jest we Francji, gdzie Wniebowstąpienie Pańskie (Jeudi de l’Ascension) jest świętem państwowym obowiązującym od czasów napoleońskich.

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego wywodzi się z kalendarza chrześcijańskiego i nie ma stałej daty - przypada w zależności od terminu Wielkanocy. W tym roku święto Wniebowstąpienia Pańskiego wypada 18 maja.

Ze względu na dzień wolny od pracy, w sześciu krajach europejskich obowiązują zakazy i ograniczenia w ruchu ciężarówek.

W Niemczech 18 maja zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony oraz dla samochodów ciężarowych z przyczepami obowiązuje od północy (godz. 0) do godz. 22.

We Francji ciężarówki o masie powyżej 7,5 tony (DMC) nie mogą pojawiać się na trasach od 17 maja (środę) od godz. 22 do 18 maja do godz. 22.

W Luksemburgu zakaz dla ciężarówek (masa DMC powyżej 7,5 tony) obowiązuje w zależności od tego, w którym kierunku jedzie pojazd. Dla wozów kierujących się do Francji ograniczenie działa od 17 maja od godz. 21.30, dla jadących do Niemiec - obowiązuje od 17 maja od godz. 23.30. Ruch ciężarówek w Luksemburgu jest przywracany o północy z czwartku na piątek.

W Liechtensteinie zakaz obowiązuje przez całą dobę 18 maja (od północy do północy).

W Szwajcarii zakaz ruchu trwa od północy 18 maja (godz. 0) do godz. 5 rano 19 maja.

W Austrii zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 7,5 tony (DMC) obowiązuje 18 maja od północy (godz. 0) do godz. 22.