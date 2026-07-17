Susza odsłania dno Drawy. Rzekę można przejść pieszo na granicy Węgier i Chorwacji

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Poziom Drawy, rzeki wyznaczającej granicę między Węgrami a Chorwacją, osiągnął niemal historyczne minimum. Susza nie tylko umożliwiła piesze przekroczenie rzeki, ale także zmusiła węgierskie władze do podjęcia nadzwyczajnych działań w Parku Narodowym Hortobagy, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W ostatnich dniach poziom wody w Drawie, jednej z najważniejszych rzek regionu, gwałtownie spadł. W miejscowości Barcs, na granicy węgiersko-chorwackiej, koryto rzeki niemal całkowicie wyschło, co potwierdzają nagrania publikowane przez lokalne media. Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej poinformowała, że w ciągu zaledwie doby poziom wody obniżył się z 137 cm do 164 cm poniżej stałego punktu odniesienia.

Na chorwackim odcinku sytuacja jest równie poważna. W Osijeku Drawa osiągnęła 174 cm poniżej punktu zerowego wodowskazu, co oznacza, że rzeka znajduje się zaledwie kilka centymetrów powyżej historycznego minimum z 2022 roku.

Cofająca się woda odsłoniła drzewa oraz inne elementy koryta, które przez lata pozostawały pod powierzchnią. Władze apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Nietypowe warunki mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających nad rzeką.

Walka o przetrwanie Parku Narodowego Hortobagy

Utrzymująca się susza zmusiła węgierskie władze do skierowania wody na tereny Parku Narodowego Hortobagy, który jest jednym z najważniejszych obszarów podmokłych Europy i miejscem postoju dla dziesiątek tysięcy ptaków wędrownych.

Niestety, poziom wód gruntowych na tym obszarze stale się obniża – powiedział Lajos Gal z dyrekcji Parku.

To wyjątkowy rok, ponieważ upały nadeszły bardzo wcześnie, a rok zaczęliśmy z ogromnym deficytem wody. Wiosna nie była deszczowa i niecki bagienne nie mogły się wypełnić. W tym roku udało nam się uzyskać wodę z zarządu gospodarki wodnej w celu zasilania zbiorników – wyjaśnił.

Władze zdecydowały się skierować na bagna około 2 milionów metrów sześciennych wody, która nadal napływa kanałem nawadniającym Nyugati.