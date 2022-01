Dwóch obywateli Kanady zostało zastrzelonych podczas kłótni na terenie luksusowego hotelu w kurorcie Cancun, na wschodzie Meksyku. Sprawcą zabójstwa jest jeden z hotelowych gości, którego narodowości dotychczas nie ujawniono.

Policja przed wejściem do szpitala w Playa del Carmen / Alonso Cupul / PAP

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek na terenie znajdującego się na terenie hotelu Xcaret parku, położonego w rejonie Riviera Maya w Cancun.

Z ustaleń meksykańskiego dziennika "El Universal" wynika, że na Półwyspie Jukatan, w którego północnej części znajduje się Cancun, prowadzona jest duża obława na agresora, który prawdopodobnie ukrył się w pobliskim kompleksie leśnym. Poszukiwania prowadzone są przy użyciu m.in. psów i dronów.





Ambulans przy wejściu do szpitala w Playa del Carmen / Alonso Cupul / PAP/EPA

Do tragedii doszło na terenie hotelu Xcaret / Alonso Cupul / PAP/EPA

Gazeta twierdzi, że meksykańska policja zna już tożsamość autora strzelaniny, który miał być jednym z hotelowych gości. Dotychczas nie ujawniono jednak narodowości poszukiwanego mężczyzny.



Ze śledztwa wynika, że do tragicznej w skutkach sprzeczki pomiędzy uzbrojonym mężczyzną a trzema turystami z Kanady doszło w parku na terenie hotelu. Napastnik na oczach świadków oddał do turystów kilka strzałów z pistoletu.



W rezultacie tragicznego zdarzenia jeden z postrzelonych mężczyzn zmarł w karetce pogotowia, a drugi po przewiezieniu do szpitala. Ciężko ranny jest trzeci Kanadyjczyk, który został przetransportowany do kliniki w gminie Solidaridad.