Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych w strzelaninie w centrum Paryża. Sprawca został już zatrzymany.

W 10. dzielnicy Paryża rozległy się strzały.

Świadkowie mówili agencji AFP, że słyszeli 7 lub 8 strzałów.

Jak podaje telewizja BFM TV, zginęły dwie osoby, rannych zostało sześć kolejnych. Stan dwóch osób jest ciężki.

Policja zatrzymała sprawcę. Według źródeł policyjnych to około 70-letni napastnik.

Mężczyzna zaczął strzelać do ludzi w pobliżu ośrodka kurdyjskiego w centrum stolicy Francji.

Policja apeluje, by paryżanie omijali to miejsce, by ułatwić pracę funkcjonariuszom i pogotowiu ratunkowemu. Na miejscu pojawili się też żołnierze.

Wkrótce więcej na ten temat. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.