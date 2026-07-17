Strzelanina w duńskim Aalborgu. Jedna osoba nie żyje

RMF24

Jedna osoba nie żyje, a dwie (w tym policjant) zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło w Aalborgu na północy Danii – informuje miejscowa policja, cytowana przez dziennik „Ekstra Bladet”.

Duńskie media, m.in. TV 2 Nord i „Ekstra Bladet”, donoszą, że początkowo służby miały otrzymać zgłoszenie o pożarze w jednym z budynków przemysłowych w Aalborgu. Następnie miała wpłynąć informacja o strzelaninie.

Strzelanina w Danii/fot. Henning Bagger / PAP/EPA

Z doniesień medialnych wynika, że na miejsce zdarzenia wezwano silnie uzbrojonych policjantów i kilka karetek pogotowia. Kiedy zjawiła się policja, padły strzały w kierunku funkcjonariuszy. Mundurowi odpowiedzieli ogniem – informuje „Ekstra Bladet”. Sprawca został trafiony, ale ranny został również jeden z mundurowych, a także inna osoba. Ta w następstwie zdarzenia zmarła.

Nie możemy powiedzieć nic więcej o stanie zdrowia poszkodowanych, (ale) jest on poważny. Policja zgromadziła duże siły w rejonie zdarzenia – powiedziała stacji TV 2 Nord Soerena Pejtersena z regionalnej policji.

Z ustaleń gazety „Ekstra Bladet” wynika, że stan policjanta jest stabilny.

Strzelanina w Danii/fot. Henning Bagger / PAP/EPA

Telewizja z regionu Jutlandii Północnej przekazała apel policji do mieszkańców o „opuszczenie (niebezpiecznego – przyp. red.) obszaru i szukanie schronienia oraz o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy”. Przyczyny strzelaniny nie są jeszcze znane.