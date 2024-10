Wynik referendum nie będzie wiążący i ma ono charakter symboliczny - tak o przeprowadzonym niedzielnym głosowaniu w sprawie niedźwiedzi w Trydencie wypowiedzieli się sami organizatorzy, cytowani przez agencję informacyjną Dire. Jak dodali, "wiemy bardzo dobrze, że to głosowanie nie przyniesie konkretnych efektów".

Czy niedźwiedzie są zagrożeniem dla mieszkańców?

W 13. gminach obszaru o nazwie Val di Sole we włoskim regionie Trydent - Górna Adyga odbyło się referendum na temat niedźwiedzi. Mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie, czy uważają ich obecność za zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i lokalnego biznesu.



Głosowanie zostało zorganizowano w górskim rejonie, gdzie bardzo często niedźwiedzie wychodzą z lasów i zbliżają się do miasteczek, a niekiedy atakują ludzi. W kwietniu 2023 roku w lesie zginął biegacz Andrea Papi, zaatakowany przez zwierzę. To był pierwszy taki przypadek we Włoszech od ponad stu lat.

Jednym z inicjatorów referendum jest komitet imienia Andrea Papi.



Wśród mieszkańców panuje strach

Pytanie referendalne brzmiało: "Czy uważasz, że obecność wielkich zwierząt, takich jak niedźwiedzie i wilki na terenach zagospodarowanych przez ludzi, takich, jak doliny Sole, Peio i Rabbi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i strat dla gospodarki oraz dla ochrony zwyczajów i lokalnych tradycji?".



Wnioskodawcy głosowania podkreślają, że 15 tysięcy mieszkańców ma okazję po raz pierwszy wypowiedzieć się i ocenić konsekwencje zainaugurowanego w 1999 roku projektu Life Ursus, w ramach którego tereny te zasiedlono ponownie niedźwiedziami. Ich populacja od tamtego czasu gwałtownie wzrosła.



Lokalne media odnotowują, że z tego powodu wśród mieszkańców panuje strach.

Referendum ma charakter symboliczny

Wynik referendum nie będzie wiążący i ma ono charakter symboliczny.

"Wiemy bardzo dobrze, że to głosowanie nie przyniesie konkretnych efektów"- przyznali inicjatorzy, cytowani przez agencję informacyjną Dire.



Dodają jednak, że "służy ono temu, by ludzie wyrazili swój niepokój i by sygnał ten dotarł do rządzących."