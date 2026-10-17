Starcia z policją, pożary, wtargnięcie do merostwa. Zamieszki we Francji

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Co najmniej 32 tysiące osób w różnych częściach Francji zgromadziły sobotnie demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia. Nie można mówić o ich spokojnym przebiegu - w Marsylii na krótki czas grupa ludzi wdarła się do budynku merostwa. Doszło też do pożarów i starć z funkcjonariuszami służb. Policja przeprowadziła w całym kraju 166 zatrzymań.

Gaz łzawiący i armatki

Dane dotyczące frekwencji na demonstracjach, francuski resort spraw wewnętrznych podał jeszcze przed początkiem manifestacji w Paryżu.

W stolicy jeszcze przed początkiem protestu, na paryskim Placu Republiki, gdzie zgromadziły się tłumy, w tym bardzo wielu młodych ludzi, policja kilkakrotnie użyła gazu łzawiącego, a później armatek wodnych.

Ogółem w pierwszej połowie dnia władze odnotowały łącznie 140 różnego rodzaju akcji w całym kraju. Zgromadzenia i protesty zostały zapowiedziane na sobotę przez różne grupy społeczne i zawodowe, takie jak licealiści i studenci, aktywiści klimatyczni, część związków zawodowych i organizacji rolniczych, uczestnicy ruchu „żółtych kamizelek”.

Spłonęło wiele samochodów (fot. MOHAMMED BADRA) / PAP/EPA

Macron wysyła dodatkowe siły policji do Marsylii

Doszło do aktów wandalizmu - w Rouen, na północny zachód od Paryża, ktoś wcześnie rano podłożył ogień pod budynek uniwersytecki. W Marsylii celem wandali stały się sklepy i posterunek miejskiej policji, w Lyonie - kiosk biura miejskiej informacji turystycznej. Do konfrontacji między policją a zamaskowanymi młodymi ludźmi doszło również w Bordeaux, gdzie policja użyła gazu łzawiącego.

Później w Marsylii grupa ludzi sforsowała drzwi do budynku merostwa i na krótko wtargnęła do środka. Mer miasta (drugiego co do wielkości we Francji) Benoit Payan poinformował, że rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i że do Marsylii skierowane zostaną dodatkowe siły policji. Premier Sebastien Lecornu zwołał kolejne spotkanie komórki antykryzysowej na godz. 18.

Demonstracje zgromadziły tysiące ludzi (fot. YOAN VALAT) / PAP/EPA

Blokady jak z manifestacji „żółtych kamizelek”

W pierwszej połowie dnia doszło również do blokad na rondach w kilku mniejszych miastach i w Rennes w zachodniej Francji. Tego rodzaju blokady były powszechną formą protestu podczas wystąpień „żółtych kamizelek” z lat 2018-19.

Od tygodni na portalach społecznościowych pojawiały się wezwania do zorganizowania 17 października protestów, nawiązujących do ruchu „żółtych kamizelek”, w proteście przeciwko rosnącym kosztom życia. Apele te narastały na fali niedawnych wystąpień licealistów i sobotnie demonstracje prezentowano jako połączenie postulatów różnych grup.