16 więźniów zginęło, a pięciu zostało rannych w starciu, do jakiego doszło we wtorek między osadzonymi w zakładzie karnym w mieście Cieneguillas w stanie Zacatecas na północy Meksyku - poinformowały w środę stanowe władze.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Cieneguillas sąsiaduje od zachodu z będącym stolicą stanu miastem Zacatecas.

Jak głosi komunikat stanowych władz, starcie wybuchło we wtorek około godz. 14.30 czasu lokalnego (20.30 czasu polskiego). Jednego z osadzonych zatrzymano, gdy miał przy sobie broń palną, a na terenie więzienia znaleziono jeszcze trzy egzemplarze takiej broni oraz różnego rodzaju noże.



Według komunikatu, wszczęto śledztwo w celu ustalenia inicjatorów starcia oraz tego, w jaki sposób do więzienia przemycono broń. Jednocześnie we wszystkich stanowych zakładach karnych zaostrzono środki bezpieczeństwa.



Jak pisze Reuters, wtorkowe starcie to najnowszy wizerunkowy cios dla obecnego prezydenta Meksyku. Obejmując władzę w grudniu 2018 roku Andres Manuel Lopez Obrador obiecywał skuteczną walkę z przestępczością o rekordowych już wówczas rozmiarach. Tymczasem według najnowszych danych, rok ubiegły zamknie się zapewne większą liczbą zabójstw niż rok 2018.



W meksykańskich więzieniach od dłuższego czasu dochodzi do zbiorowych aktów przemocy. W roku 2017 w brutalnym starciu w zakładzie karnym w Acapulco nad Oceanem Spokojnym zginęło co najmniej 28 osadzonych.