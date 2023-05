"Wielu Libańczyków na Twitterze pytało, dlaczego USA potrzebują tak dużej ambasady w ich stolicy. Liban jest mniejszy niż Connecticut (jedne z najmniejszych stanów Ameryki - przyp. red.) i liczy zaledwie sześć milionów mieszkańców. Niewielu amerykańskich turystów przyjeżdża do tego kraju" - dodaje CNN.

Stacja zwraca uwagę na skomplikowaną sytuację polityczną Libanu, w którym od dziesięcioleci dochodzi do konfliktów, przybierających w przeszłości rozmiary wojny domowej. Liban, jedyny do niedawna w większości chrześcijański kraj, przeżywa ogromne problemy polityczne i gospodarcze, pogłębione przez napływ setek tysięcy uchodźców z ogarniętej wojna Syrii. Przed przyjazdem do Libanu przestrzega swoich obywateli Departament Stanu USA, który umieścił to państwo kraj w czołówce najniebezpieczniejszych krajów świata.

Wartość inwestycji - to jak podaje CNN - 1 mld dolarów (taki koszt podawany był w 2015 r.)

18 kwietnia 1983 r. terrorystyczny atak dokonany przez islamski Hezbollah doprowadził do zniszczenia amerykańskiej ambasady w Bejrucie. W wyniku wybuchu samochodu pułapki zginęły 63 osoby. Pół roku później zamach na koszary wojskowe spowodował śmierć 299 amerykańskich i francuskich żołnierzy pełniących zadania misji pokojowej w ogarniętym wojną domową Bejrucie.