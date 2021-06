​Na terenie osiedla pod Petersburgiem wprowadzono we wtorek stan wysokiej gotowości w związku z potencjalnym zagrożeniem promieniowaniem. Mieszkańcy byli zszokowani, bo urzędnicy nie rozpoczęli żadnych działań wskazywanych w przypadku wprowadzenia reżimu. Władze uspokajają i tłumaczą, że chodzi tylko o... biurokrację.

Zdj. ilustracyjne / ALESSANDRO DELLA VALLE / PAP/EPA

Na terenie osiedla miejskiego Kuźmołowskij pod Petersburgiej o godz. 10 nad ranem gubernator Aleksander Drozdenko wprowadził stan wysokiej gotowości ze względu na możliwe "pojawienie się zanieczyszczenia radiacyjnego i pogorszenia sytuacji ekologicznej na terytorium obwodu leningradzkiego".

Zgodnie z procedurami urzędnicy powinni mieszkańcom wytłumaczyć na czym polega zagrożenie, jak się zachowywać oraz kiedy zacząć pić jod. Dziennikarze 47news.ru wskazywali, że mieszkańcy woleli pytać ich, bo sami nie dostali od władz żadnych informacji.

Jak udało się ustalić dziennikarzom, tryb wysokiego alarmu został wprowadzony w związku z sytuacją na terenie, który wcześniej był częścią Centrum Badań Chemii Stosowanej, teraz należącego do państwowej firmy Rostech. Znajduje się tam bowiem magazyn odpadów, które mogą być promieniotwórcze.

Centrum Badań Chemii Stosowanej w zeszłym roku zostało przekształcone z federalnego przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną i trafiło pod strzechy Rostechu. Kierownictwo centrum uważa, że nie jest już odpowiedzialne za odpady. Jak donosi 47news.ru, na spotkaniach mieli postawić ultimatum, że będą za nie odpowiedzialni do końca maja. Maj minął, odpady zostały.

Agencja zarządzania państwowym majątkiem przekonuje, że wszystko co należało do Centrum powinno trafić do nowego właściciela i to on powinien zająć się odpadami. Rostech z kolei przyznaje, że kwestia odpowiedzialności za magazyn nie była w ogóle omawiana. Odpady są więc technicznie bezpańskie i trzeba im znaleźć nowego właściciela, który je zabezpieczy.

Urzędnicy zapewniają, że nie ma problemu z promieniowaniem w okolicy, ani w znajdującym się 30 km od osiedla Petersburgu. "Decyzja o wejściu w tryb wysokiej gotowości ma charakter techniczny" - mówi gubernator. Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem rozpoczęła tryb przekazywania uprawnień do zarządzania odpadami wyspecjalizowanej w tym celu organizacji. Reżim ma na celu kontrolowanie wdrażania decyzji, by monitorować środowisko i sytuację ekologiczną.