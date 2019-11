Nowy prezydent Sri Lanki, Gottabaja Radźpaksa wyznaczył nowy 15-osobowy rząd tymczasowy, w tym swego brata jako premiera - podała w piątek państwowa telewizja.

Prezydent Gottabaja Radźpaksa (po prawej) i jego brat Mahinda Radźpaksa (po lewej) / STR / PAP/EPA

Mahinda Radźpaksa, były prezydent Sri Lanki, został zaprzysiężony jako premier, minister finansów i polityki rozwoju gospodarczego. Odpowiadać będzie też za kulturę, sprawy religijne i buddyzmu, a także za urbanizację, zaopatrzenie w wodę i szkolnictwo wyższe.



Starszy brat nowego prezydenta, Szamal, został ministrem rolnictwa, nawadniania i spraw wewnętrznych.



Prezydent Radźpaksa zapowiedział, że doprowadzi do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Obecna kadencja parlamentu kończy się w sierpniu przyszłego roku i konstytucja pozwala prezydentowi rozwiązać w marcu parlament i przeprowadzić nowe wybory.



Zwycięstwo w listopadowych wyborach Gottabai Radźpaksy, byłego ministra obrony, oznacza powrót do władzy rodziny Radźpaksów, którą odsunięto w wyborach w 2015 roku. Wielokrotnie oskarżano ją o nepotyzm, zarabianie na umowach z Chinami, które doprowadziły do powstania w kraju kosztownych i niepotrzebnych inwestycji, a także łamanie praw człowieka podczas wojny domowej na Sri Lance.