Na pokładzie nie było Assisa, który stawił się do odprawy za późno. Pracownicy poinformowali go, że nie zostanie wpuszczony do samolotu.



Dziennik "Estadao" przytoczył rozmowę Assisa z córką, do której zadzwonił z lotniska, gdy dowiedział się o katastrofie. "Tata już jedzie do domu. Spóźniłem się na samolot (...) który się rozbił. Bóg jest bardzo dobry. Tatuś cię kocha" - mówił mężczyzna.

Jak przyznał mężczyzna to spóźnienie uratowało mu życie. "Wiem, że to był cud" - wyznaje Assis, cytowany przez portal Infobae.

Assis odniósł się też do pracownika lotniska, który nie pozwolił mu wsiąść do samolotu. "Sprzeczałem się z nim, ale był stanowczy i mnie nie wpuścił. Dziś chcę mu podziękować, bo jeśli zrobiłby dla mnie wyjątek, byłbym jedną z ofiar" - podkreślił ze łzami w oczach.