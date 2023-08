Bruksela intensyfikuje spotkania specjalnej platformy koordynacyjnej ds. ukraińskiego zboża, w skład której wchodzą przedstawiciele pięciu krajów Unii Europejskiej dotkniętych nadmiernym importem z Ukrainy, a także przedstawiciele Kijowa. Najbliższe rozmowy odbędą się w przyszłym tygodniu - ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli. Ostanie spotkanie odbyło się 18 sierpnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Katarzyna Szymańska-Borginon, chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie dla transportu ukraińskiego zboża, bo 15 września wygasa unijny zakaz importu ukraińskiego ziarna do Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji.

Rzeczniczka KE w przesłanym naszej dziennikarce oświadczeniu przekazała, że "celem spotkań tej platformy jest znalezienie "pragmatycznych, krótkoterminowych rozwiązań usprawniających przepływy handlowe i zapewnienie możliwości wydostania się zboża z Ukrainy". "Badane są różne możliwości" - poinformowała.

Jedną z badanych opcji to dopłaty do ukraińskiego transportu, by stał się on opłacalny. Jak usłyszała dziennikarka RMF FM, Ukraina prowadzi w Brukseli bardzo agresywny lobbing za zniesieniem zakazu importu do 5 krajów. W tej sprawie naciskają ukraińscy dyplomaci. Są też telefony na najwyższym szczeblu z Kijowa.

Z kolei polskie władze już zapowiedziały, że jeżeli Bruksela zniesie unijny zakaz importu zboża z Ukrainy, to Warszawa wprowadzi jednostronne embargo . Jak usłyszała dziennikarka RMF FM w KE, platforma koordynacyjna ma - zdaniem komisji - wprowadzić więcej zaufania między stronami sporu i wymianę rzetelnych informacji. Na szczeblu politycznym procesowi temu przewodzi wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Pierwsze spotkanie inauguracyjne platformy koordynacyjnej odbyło się 2 czerwca, gdy tymczasowo rozwiązano problem.