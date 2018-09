​Stanowisko szefa MSW Włoch Matteo Salviniego w sprawie migrantów upodabnia go do umywającego ręce Poncjusza Piłata - oceniła w środę francuska minister ds. europejskich Nathalie Loiseau, odnosząc się do sporu o odesłany z Włoch statek Aquarius z migrantami.

REKLAMA