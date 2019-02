Co najmniej 11 osób zginęło, a 10 zostało rannych w poniedziałek w wybuchu bomby w galerii handlowej w stolicy Somalii, Mogadiszu - poinformowała miejscowa policja.

W Wyniku wybuch zginęło conajmniej 11 osób. / INTERIA.PL/AFP

Według policji atak został przeprowadzony najpewniej przez islamistyczne ugrupowanie Al-Szabab. Do wybuchu doszło w dzielnicy Hamarweyne, gdzie znajduje się wiele sklepów i restauracji.



Kilkoro zabitych wyciągnięto spod gruzów zawalonego budynku - przekazała policja.



Powiązana z Al-Kaidą grupa somalijskich islamskich ekstremistów walczy o narzucenie w Somalii szarijatu, surowej wersji islamu i to najprawdopodobniej ona jest odpowiedzialna za ten wybuch.



Ekstremiści wciąż kontrolują wiejskie obszary na południu i w centrum kraju. Ugrupowanie to przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii, a zwłaszcza w stolicy.