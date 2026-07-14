Sojuz MS-29 w drodze na ISS. Na pokładzie Rosjanie i Amerykanin

RMF24

Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartował rosyjski statek Sojuz MS-29 z międzynarodową załogą na pokładzie. Dwóch rosyjskich kosmonautów oraz amerykański astronauta wyruszyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie spędzą osiem miesięcy.

We wtorek z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartował rosyjski statek kosmiczny Sojuz MS-29. Na pokładzie znalazło się troje astronautów: Piotr Dubrow i Anna Kikina z Rosji oraz Amerykanin Anil Menon. Ich celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), do której mają dotrzeć w ciągu zaledwie trzech godzin od startu.

Załoga statku Sojuz MS-29 (fot. EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Rakieta wynosząca Sojuza wystartowała o godzinie 19:47 czasu lokalnego (16:47 czasu polskiego). Załoga spędzi na ISS osiem miesięcy, pełniąc funkcję 75. zmiany obsługującej stację. Aktualnie na pokładzie ISS przebywa siedmioro astronautów: troje Amerykanów, troje Rosjan oraz Francuzka.

Start misji przyciągnął uwagę nie tylko ze względu na skład załogi, ale także obecność szefa amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, Jareda Isaacmana, który odwiedził Bajkonur po raz pierwszy od ośmiu lat. Jego wizyta podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy w przestrzeni kosmicznej, mimo trwających napięć politycznych na Ziemi.

Współpraca Rosji i Stanów Zjednoczonych w zakresie eksploracji kosmosu trwa mimo konfliktu w Ukrainie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pozostaje jednym z niewielu projektów, w których uczestniczą wspólnie agencje kosmiczne z USA, Rosji, Europy, Japonii i Kanady.