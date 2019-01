Sąd Najwyższy Pakistanu podtrzymał we wtorek wyrok z października 2018 roku uniewinniający chrześcijankę Asię Bibi, skazaną w 2010 roku na śmierć za bluźnierstwo skierowane przeciwko prorokowi Mahometowi.

SN oddalił apelację od decyzji uniewinniającej chrześcijankę, która spędziła kilka lat w celi śmierci.

Co do meritum wniosek odwoławczy zostaje odrzucony - powiedział sędzia Asif Saeed Khosar. Zmiany wyroku i wykonania kary śmierci na chrześcijance domagali się radykalni islamiści.



Jak wskazuje Associated Press, decyzja SN usuwa ostatnią przeszkodę prawną, by kobieta mogła opuścić Pakistan.