Śmiertelny wypadek podczas mszy. Rusza śledztwo ws. księdza uderzonego przez krzyż

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Policja z Guayaquil w Ekwadorze wszczęła śledztwo w sprawie tragedii, do której doszło w jednym z tamtejszych kościołów. Podczas transmitowanej w internecie mszy świętej na proboszcza spadł duży drewniany krzyż. Duchowny zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór w jednym z kościołów w Guayaquil, największym mieście Ekwadoru. Podczas mszy świętej, transmitowanej na żywo w internecie, na stojącego przy ołtarzu księdza spadł masywny, drewniany krzyż. Duchowny nie przeżył wypadku.

Ksiądz zginął podczas mszy. Runął na niego potężny krzyż Do ogromnej tragedii doszło w ekwadorskim mieście Guayaquil. Ojciec Patricio Alfredo Sánchez Molinari zmarł po tym, jak w trakcie mszy świętej spadł na niego wielki krzyż.

Kim był zmarły kapłan?

Ofiarą tragicznego incydentu był 53-letni ksiądz Patricio Alfredo Sanchez Molinari. Jak poinformowały lokalne media, duchowny należał do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i pełnił funkcję proboszcza w kościele pod wezwaniem Nieustającej Pomocy w Guayaquil. Informację o śmierci kapłana potwierdziły władze archidiecezji.

Śledztwo w toku

Ekwadorskie służby wszczęły śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną oderwania się krzyża od ściany. Policja zabezpieczyła nagranie z mszy, które może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Wstrząs i żałoba wśród wiernych

Wiadomość o śmierci księdza Patricio Alfredo Sancheza Molinariego wstrząsnęła lokalną społecznością. Parafianie i duchowni z całego kraju składają kondolencje rodzinie zmarłego oraz wspólnocie parafialnej. W kościele, gdzie doszło do tragedii, ogłoszono żałobę.