Śmiertelny wypadek podczas mszy. Rusza śledztwo ws. księdza uderzonego przez krzyż

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór w jednym z kościołów w Guayaquil, największym mieście Ekwadoru. Podczas mszy świętej, transmitowanej na żywo w internecie, na stojącego przy ołtarzu księdza spadł masywny, drewniany krzyż. Duchowny nie przeżył wypadku.
Kim był zmarły kapłan?
Ofiarą tragicznego incydentu był 53-letni ksiądz Patricio Alfredo Sanchez Molinari. Jak poinformowały lokalne media, duchowny należał do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i pełnił funkcję proboszcza w kościele pod wezwaniem Nieustającej Pomocy w Guayaquil. Informację o śmierci kapłana potwierdziły władze archidiecezji.
Śledztwo w toku
Ekwadorskie służby wszczęły śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną oderwania się krzyża od ściany. Policja zabezpieczyła nagranie z mszy, które może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
Wstrząs i żałoba wśród wiernych
Wiadomość o śmierci księdza Patricio Alfredo Sancheza Molinariego wstrząsnęła lokalną społecznością. Parafianie i duchowni z całego kraju składają kondolencje rodzinie zmarłego oraz wspólnocie parafialnej. W kościele, gdzie doszło do tragedii, ogłoszono żałobę.