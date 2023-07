Kilkadziesiąt ofiar, w tym co najmniej cztery śmiertelne, to skutek wybuchu, do którego doszło w centrum handlowym w Moskwie. Około 20 osób zostało uwięzionych w budynku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Co najmniej cztery osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało poparzonych w sobotę na skutek pęknięcia rury z gorącą wodą w centrum handlowym Wriemiena Goda. Władze rosyjskiej stolicy informują, że trwa akcja ratunkowa. Do tragedii doszło w centrum handlowym położonym w zachodniej części stolicy Rosji. Według informacji przekazanych przez służby ratownicze, około 20 osób zostało uwięzionych w budynku z powodu lejącej się gorącej wody oraz wydobywającej się z rur pary. Wszystkie osoby, które zginęły były pracownikami centrum handlowego. Powody awarii nie są na razie znane.

RMF 24