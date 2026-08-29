Śmierć wiernych w Zimbabwe. Tragedia po zderzeniu minibusa z ciężarówką

RMF24

Co najmniej 27 osób zginęło, a siedem zostało rannych w czołowym zderzeniu minibusa z ciężarówką w środkowej części Zimbabwe. Do tragedii doszło w piątek w pobliżu miejscowości Chivhu, około 140 kilometrów na południe od Harare.

Jak przekazał rzecznik policji Paul Nyathi, cytowany przez agencję AFP, ciężarówka na zagranicznych tablicach rejestracyjnych zderzyła się z minibusem podczas wyprzedzania innego pojazdu.

Minibusem podróżowali wierni udający się na zgromadzenie religijne (członkowie popularnego lokalnego Kościoła chrześcijańskiego). Według policji oba pojazdy przewoziły pasażerów. Służby ustalają ich dokładną liczbę.

Według państwowej telewizji ZBC News, cytowanej przez Al Jazeerę, 23 osoby zginęły na miejscu. Kolejne ofiary zmarły w lokalnym szpitalu wskutek odniesionych obrażeń.

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych przez ZBC pokazywały poważnie zniszczony, spalony minibus. Ciężarówka znalazła się po przeciwnej stronie jezdni.

Śmiertelne wypadki na drogach Zimbabwe

Tragiczne zdarzenie jest kolejnym z serii śmiertelnych wypadków na drogach Zimbabwe. Wiele tras w kraju jest w złym stanie, m.in. z powodu wieloletnich zaniedbań i niedofinansowania. Problemem są także przepełnione prywatne minibusy, nazywane lokalnie „kombi”.

Władze wskazują, że 94 proc. zdarzeń drogowych w kraju ma związek z błędami kierowców.

Według Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki, na kontynencie w wypadkach drogowych każdego roku ginie około 300 tys. osób. To blisko jedna czwarta światowej liczby ofiar, mimo że w Afryce znajduje się zaledwie około 3 proc. globalnej floty pojazdów.