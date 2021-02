Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci młodego Polaka, do której doszło podczas podróży służbowej w Meksyku. Chodzi o jednego z dwóch Polaków, którzy - jak informował Onet - polecieli do Meksyku do pracy. Mężczyznom wycięto organy.

