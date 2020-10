Amerykański aktor Jeff Bridges ma chłoniaka: to rodzaj nowotworu układu limfatycznego. Jak poinformował na Twitterze sam gwiazdor: rozpoczyna leczenie, a "rokowania są dobre".

Jeff Bridges (tutaj: na zdjęciu z listopada 2010) / SHAWN THEW / PAP/EPA

Informując o nowotworze, 70-letni aktor nawiązał do kwestii swojego bohatera z kultowego filmu "Big Lebowski" braci Coen z 1998 roku.

"Jak powiedziałby Koleś: nowe G...NO wypłynęło na powierzchnię. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka. Chociaż jest to poważna choroba, mam szczęście, że mam wspaniałych lekarzy, a rokowania są dobre" - napisał Bridges.

Dodał, że rozpoczyna leczenie i będzie informował o jego postępach.

W kolejnym tweecie aktor zaznaczył, że jest "głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie rodziny i przyjaciół", i dziękuje za "modlitwy i życzenia".

Bridges skorzystał również ze sposobności i wezwał Amerykanów do udziału w zaplanowanych na 3 listopada wyborach prezydenckich. W wyścigu do Białego Domu mierzą się, przypomnijmy, reprezentujący republikanów prezydent Donald Trump i demokrata, były wiceprezydent Joe Biden.

"A skoro już mam waszą uwagę, proszę: pamiętajcie, by pójść głosować. Bo wszyscy jesteśmy w tym razem" - napisał Bridges.

Oscar i 6 innych nominacji, ponad 70 filmów, jedna żona od ponad 40 lat

Jeff Bridges pochodzi ze znanej hollywoodzkiej rodziny, wystąpił w ponad 70 filmach, a na liście tej są m.in.: "Ostatni seans filmowy" (1971), "Piorun i Lekka Stopa" (1974), "King Kong" (1976), "Tron" (1982), "Gwiezdny przybysz" (1984), "Bez szans" (1984), "Fisher King" (1991), "Bez lęku" (1993), "Sztorm" (1996), "Ukryta prawda" (2000) czy "Tylko dla odważnych" (2017).

Siedmiokrotnie nominowany był do Oscara, a wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymał w 2010 roku: jako najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę muzyka country w "Szalonym sercu", melodramacie muzycznym w reżyserii Scotta Coopera. W tym samym roku zdobył za tę rolę również Złoty Glob.

W 2018 roku gwiazdor pojawił się w "Źle się dzieje w El Royale", a obecnie kręci dla kanału FX serial telewizyjny "The Old Man": to adaptacja powieści szpiegowskiej, w której Bridges gra emerytowanego agenta CIA, próbującego uciec przed własną przeszłością.

Aktor jest od 1977 roku mężem Susan Geston. Para ma trzy córki.