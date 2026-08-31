Skazany syn nowej królowej niesie trumnę Haralda V

Procesja pełna symboli i emocji
Procesję z Czerwonego Salonu do kaplicy poprowadzili najbliżsi współpracownicy Haralda V – szef dworu oraz sekretarz, niosąc koronę i miecz państwowy. Trumnę nieśli członkowie rodziny królewskiej: nowy król Haakon VIII, jego siostra księżniczka Marta Luiza, następczyni tronu księżniczka Ingrid Alexandra, książę Sverre Magnus oraz dzieci Marty Luizy – Leah Isadora, Emma Tallulah i Maud Angelica Behn.
Wśród żałobników znalazł się również pasierb Haakona, Marius Borg Hoeiby, który w czerwcu został skazany na 4 lata więzienia za gwałty i przemoc.
Skazany syn królowej w centrum uwagi
Obecność Hoeiby’ego podczas uroczystości wywołała niemałe poruszenie w norweskich mediach i społeczeństwie. Prokuratura zgodziła się, by syn nowej królowej Mette-Marit, mimo wyroku i oczekiwania na rozstrzygnięcie apelacji, mógł uczestniczyć zarówno w poniedziałkowej ceremonii, jak i w zaplanowanym na 9 września pogrzebie Haralda V.
Hoeiby przebywa obecnie pod dozorem elektronicznym w książęcej rezydencji.
Tłumy przed Pałacem Królewskim
Tuż przed godziną 18:00 nowy król Haakon VIII, królowa Mette-Marit, królowa matka Sonja oraz księżna Marta Luiza po raz pierwszy od śmierci Haralda V pojawili się przed Pałacem Królewskim. Zgromadzeni Norwegowie odśpiewali hymn narodowy i przez kilka minut bili brawo na cześć rodziny królewskiej, wyrażając wsparcie i solidarność w tych trudnych chwilach.
Ostatnie pożegnanie i nadchodzące uroczystości
Trumna Haralda V pozostanie wystawiona w pałacowej kaplicy przez osiem dni, aby każdy mógł oddać hołd zmarłemu królowi.
We wtorek nowy monarcha, Haakon VIII, złoży uroczystą przysięgę przed parlamentem, a przewodniczący Stortingu oficjalnie ogłosi śmierć poprzedniego władcy. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 9 września.