Skazany syn nowej królowej niesie trumnę Haralda V

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Dzieci oraz wnuki zmarłego króla Norwegii Haralda V uroczyście przeniosły jego trumnę z sali Pałacu Królewskiego w Oslo do pałacowej kaplicy. To właśnie tam, od wtorku, Norwegowie będą mogli osobiście pożegnać swojego monarchę, który zasiadał na tronie przez ponad trzy dekady. W dzisiejszej procesji uczestniczył również skazany w czerwcu na 4 lata więzienia syn nowej królowej - Marius Borg Hoeiby.

Procesja pełna symboli i emocji

Procesję z Czerwonego Salonu do kaplicy poprowadzili najbliżsi współpracownicy Haralda V – szef dworu oraz sekretarz, niosąc koronę i miecz państwowy. Trumnę nieśli członkowie rodziny królewskiej: nowy król Haakon VIII, jego siostra księżniczka Marta Luiza, następczyni tronu księżniczka Ingrid Alexandra, książę Sverre Magnus oraz dzieci Marty Luizy – Leah Isadora, Emma Tallulah i Maud Angelica Behn.

Wśród żałobników znalazł się również pasierb Haakona, Marius Borg Hoeiby, który w czerwcu został skazany na 4 lata więzienia za gwałty i przemoc.

38 zarzutów i luki w pamięci. Syn norweskiej księżnej na ławie oskarżonych Marius Borg Høiby, syn norweskiej księżnej Mette-Marit, po raz pierwszy publicznie odniósł się do szokujących zarzutów, jakie postawiła mu prokuratura. Przed sądem w Oslo, w środę i czwartek, 29-latek tłumaczył się z oskarżeń o przemoc seksualną i…

Skazany syn królowej w centrum uwagi

Obecność Hoeiby’ego podczas uroczystości wywołała niemałe poruszenie w norweskich mediach i społeczeństwie. Prokuratura zgodziła się, by syn nowej królowej Mette-Marit, mimo wyroku i oczekiwania na rozstrzygnięcie apelacji, mógł uczestniczyć zarówno w poniedziałkowej ceremonii, jak i w zaplanowanym na 9 września pogrzebie Haralda V.

Hoeiby przebywa obecnie pod dozorem elektronicznym w książęcej rezydencji.

Tłumy przed Pałacem Królewskim

Tuż przed godziną 18:00 nowy król Haakon VIII, królowa Mette-Marit, królowa matka Sonja oraz księżna Marta Luiza po raz pierwszy od śmierci Haralda V pojawili się przed Pałacem Królewskim. Zgromadzeni Norwegowie odśpiewali hymn narodowy i przez kilka minut bili brawo na cześć rodziny królewskiej, wyrażając wsparcie i solidarność w tych trudnych chwilach.

Ostatnie pożegnanie i nadchodzące uroczystości

Trumna Haralda V pozostanie wystawiona w pałacowej kaplicy przez osiem dni, aby każdy mógł oddać hołd zmarłemu królowi.

We wtorek nowy monarcha, Haakon VIII, złoży uroczystą przysięgę przed parlamentem, a przewodniczący Stortingu oficjalnie ogłosi śmierć poprzedniego władcy. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 9 września.