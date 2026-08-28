Skandal w Ukrainie. Pracownicy prosektorium podejrzani o nielegalny handel tkankami zmarłych

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Czterech pracowników obwodowego biura patomorfologii w Czerniowcach na zachodzie Ukrainy zostało zatrzymanych w sprawie podejrzenia nielegalnego handlu tkankami i organami zmarłych. Według śledczych bliskich zmarłych nakłaniano do zgody m.in. zapewnieniami, że materiały mają trafić do rannych żołnierzy.

O sprawie poinformował prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Z ustaleń śledztwa, o którym pisze serwis Hromadske wynika, że placówka w Czerniowcach nie miała licencji na działalność transplantologiczną.

Przekazywanie pobranych tkanek miało być formalnie przedstawiane jako dostarczanie surowca do produkcji bioimplantów. Śledczy twierdzą też, że uczestnicy procederu sporządzali fikcyjne umowy o „współpracy naukowo-medycznej”.

Ze zwłok pobierano m.in. skórę, kości, ścięgna, rogówki oraz inne tkanki. Następnie miały one trafiać do przedsiębiorstw wytwarzających bioimplanty wykorzystywane w chirurgii i stomatologii.

Według prokuratury rodziny zmarłych były nakłaniane do wyrażenia zgody poprzez oferowanie bezpłatnego balsamowania lub przechowywania ciała, a także zniżek na inne usługi.

To dla wojska?

Na nagraniach rozmów, których treść przytacza portal Hromadske, jeden z podejrzanych miał mówić, że krewnych przekonywano również, iż pobrane materiały zostaną wykorzystane dla wojska. W takich przypadkach – jak wynika z cytowanej wypowiedzi – bliscy mieli szybciej wyrażać zgodę.

„Są tacy, z którymi, po prostu emocjonalnie, można porozmawiać, mówiąc, że to bardzo ważne, że to dla wojska. Czasami mówisz, że to dla wojska, a oni od razu odpowiadają: „Tak” – mówi jeden z oskarżonych.

Śledczy wskazują, że w części przypadków tkanki anatomiczne pobrano mimo braku zgody rodziny zmarłego.

Pieniądze za operacje miały trafiać na konto biura patomorfologii jako zapłata za usługi, na podstawie protokołów odbioru. Według śledztwa uczestnicy procederu otrzymywali co miesiąc gotówkę poza oficjalnym obiegiem, którą następnie dzielili między sobą.

Czterem zatrzymanym przedstawiono zarzut nielegalnego handlu materiałami anatomicznymi człowieka, dokonanego przez grupę działającą w porozumieniu. Sprawa jest w toku.