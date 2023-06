Trzej polscy antyterroryści służący na misji w Kosowie zostali zatrzymani przez kosowskich policjantów. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, ich zachowanie mogło doprowadzić do zamieszek na pograniczu Kosowa z Serbią, gdzie sytuacja od tygodni jest i tak bardzo napięta.

/ RMF FM

Policjanci kończący zmianę na misji w Kosowie samowolnie opuścili jednostkę. Nie mieli żadnych dokumentów i przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy. Tam zatrzymali ich miejscowi policjanci i odwieźli do miejsca zakwaterowania. Później antytetrroryści wrócili do kraju samolotem CASA, który czekał na powrót do Polski zmiany kontyngentu.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, powodem zatrzymania była poważna awantura Polaków z serbskimi mieszkańcami Mitrowicy. Siły międzynarodowe obawiały się, że ta sytuacja może doprowadzić do kolejnych zamieszek w tym miejscu.

EULEX, czyli instytucja dowodząca międzynarodową misją, sporządziła raport z zatrzymania polskich antyterrorystów. Wszczęto też wobec nich postępowania wyjaśniające.