W maju ubiegłego roku w belgijskim Dzienniku Urzędowym ukazała się informacja o założeniu organizacji non profit EUPAC. Założycielami są Palestyńczycy urodzeni w Brukseli, Kuwejcie i Jordanii, a faktycznym szefem 61-letni Madżed al-Zeer - podaje "HLN".



"Oficjalna siedziba organizacji mieści się przy Placu Roberta Schumana w Brukseli, z widokiem na budynek Komisji Europejskiej" - czytamy w gazecie. W tym samym miejscu swoją siedzibę ma m.in. Europejska Koalicja na rzecz Izraela.



Oficjalnie działalność EUPAC ogranicza się do organizowania konferencji. Przykładowo w tygodniu po masakrze z 7 października zaplanowano w Brukseli spotkanie na temat izraelskiej polityki osadniczej. "Istnieje jednak obawa, że jeśli Hamas zacznie terroryzować Europę, spróbuje wykorzystać do tego swoje istniejące sieci" - zauważa "HLN".