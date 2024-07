Mimo tego, że Austria od dawna jest na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o opóźnione loty, od tygodnia na austriackich lotniskach panuje prawdziwy chaos. Tylko w ciągu ostatnich siedmiu dni ponad 1000 lotów było opóźnionych, a blisko 100 zostało odwołanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Radu Bercan / Shutterstock

Z informacji przekazywanych przez austriackie porty lotnicze wynika, że od 10 do 16 lipca odnotowano 1129 opóźnień. 72 loty zostały natomiast odwołane.

Liczby te stawiają Austrię na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi opóźnione połączenia; stanowią one 42 proc. wszystkich lotów. Na drugim miejscu są Niemcy, gdzie opóźnionych w tym czasie było 38 proc. rejsów. Do statystyki wliczane są opóźnienia wynoszące co najmniej 15 minut.

W większości przypadków opóźnienia są spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ostatni tydzień upłynął w Austrii pod znakiem intensywnych burz oraz gradobić. Na regularność rejsów wpływają również akcje protestacyjne trwające na innych europejskich lotniskach.

Zobacz również: Ten kraj wprowadza obowiązek pracy dla migrantów

Specjaliści zwracają uwagę, że sytuacja ta prawdopodobnie będzie się utrzymywać jeszcze przez kilka tygodni. W ich ocenie wynika to z rekordowo wysokiej liczby wykupionych tego lata biletów lotniczych, a także niedoborów personelu, zarówno jeżeli chodzi o linie lotnicze, jak i obsługę naziemną. Sytuację komplikują również problemy z dostawami nowych samolotów Boeinga i Airbusa.