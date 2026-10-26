Sędzia wkleił dialog z AI do wyroku. Zaskakujący finał apelacji

RMF24

Głośnym echem odbiła się we Włoszech sprawa sędziego z Sardynii, który do tekstu wyroku skazującego firmę wkleił fragment swojego dialogu z chatbotem. Prawnicy firmy złożyli apelację, ale to nie im przyznano rację – podaje włoski dziennik „Il Messaggero”.

Zaskakujące fragmenty w wyroku

Wyrok napisany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji został wydany przez sędziego pokoju z miasta Oristano, rozstrzygającego w drobnych sprawach cywilnych. W uzasadnieniu znalazł się następujący fragment odpowiedzi, jaką otrzymał od algorytmu: „Doskonale. Jestem do twojej dyspozycji. Skonstruuję akapit w stylu wyroku, zgodnie z podejściem, które chcesz przyjąć oraz technicznie poprawny. Czekaj na odpowiedź sztucznej inteligencji”.

Jak zaznaczył włoski dziennik, kiedy prawnicy firmy skazanej w sprawie cywilnej przeczytali ten wyrok, podskoczyli z miejsc, bo przekonali się, że sędzia skorzystał ze sztucznej inteligencji w kwestii rozstrzygnięcia sprawy.

Prawnicy natychmiast złożyli apelację powołując się, jak stwierdzili, na „oczywiście nadużycie”, ale przegrali sprawę.

Wyrok nie został podważony

Według sądu w Cagliari, do którego trafiło odwołanie, „chociaż sam wyrok potwierdza interakcję z chatbotem, czyli między sędzią a sztuczną inteligencją, sam w sobie nie dowodzi, że sędzia przekazał algorytmowi interpretację prawa, ocenę dowodów, a tym bardziej podjęcie ostatecznej decyzji”.

Rzymska gazeta podkreśliła, że zgodnie z orzeczeniem sądu apelacyjnego rola AI w tej sprawie cywilnej była marginalna, a chatbot kierował jedynie działania sędziego z Oristano.

Według sądu apelacyjnego decyzja dotycząca wyroku została podjęta przez sędziego, a nie AI. W uzasadnieniu tej decyzji zaznaczono, że w odniesieniu do sądownictwa „wykorzystanie sztucznej inteligencji należy uznawać za realne wsparcie, ale bez delegowania na AI funkcji, które prawo zastrzega wyłącznie dla sędziego, czyli wydawania orzeczeń”.

Zasada ta, dodał dziennik, została potwierdzona w ustawie z 2025 roku w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji, między innymi w sądownictwie. Przepisy dopuszczają jej użycie tylko w działaniach przygotowawczych.

To jeszcze nie koniec

Prawnicy skazanej firmy skierowali sprawę do włoskiego Sądu Najwyższego, gdzie - jak zapowiedzieli - zamierzają argumentować, że sędzia pierwszej instancji popełnił rażący błąd kopiując i wklejając do wyroku część swojego dialogu z algorytmem.