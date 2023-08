"Nie lękajcie się", "miejcie odwagę" - mówił papież Franciszek w czasie mszy na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Wzięło w niej udział 1,5 miliona osób. "Was, młodych, Kościół i świat potrzebują tak jak ziemia deszczu" - podkreślał papież.

Papież Franciszek przed mszą w Lizbonie / JOSE SENA GOULAO / POOL / PAP/EPA

W homilii wygłoszonej podczas mszy w Parku Tagu w stolicy Portugalii papież przytoczył słowa apostoła Piotra, które padły na Górze Przemienienia: "Panie, dobrze nam tu być!". Jak zauważył, można je odnieść też do Światowych Dni Młodzieży.

Piękne jest to, czego doświadczyliśmy z Jezusem, to, co przeżyliśmy razem i jak się modliliśmy. Ale po tych dniach łaski zadajemy sobie pytanie: co zabieramy ze sobą, powracając w doliny codziennego życia? - mówił Franciszek. Na to pytanie odpowiedział trzema słowami: "jaśnieć, słuchać, nie lękać się".

Uczestnicy mszy w Parku Tagu w Lizbonie / INACIO ROSA / POOL / PAP/EPA

Przyjaciele, my również potrzebujemy kilku przebłysków światła, aby stawić czoła mrokom nocy, wyzwaniom życia, lękom, które nas niepokoją, ciemności, którą często widzimy wokół siebie - wskazywał papież. Właśnie tego Kościół i świat oczekują od was: abyście byli młodymi jaśniejącymi, którzy wszędzie niosą światło Ewangelii i zapalają promienie nadziei w mrokach naszych czasów - dodał.



Papież Franciszek w czasie mszy / INACIO ROSA / POOL / PAP/EPA

Do was młodzi, którzy pielęgnujecie wielkie marzenia, ale często przyćmiewa je lęk, że ich nie zrealizujecie; do was, młodzi, którzy czasami myślicie, że nie dacie rady; do was, młodzi, kuszeni w tych czasach, żeby się zrazić, uważać siebie za niezadowalających lub ukrywać cierpienie, maskując je uśmiechem; do was, młodzi, którzy chcecie zmieniać świat i walczycie o sprawiedliwości pokój; do was, młodzi, którzy wkładacie w to wysiłek i wyobraźnię, ale wydaje się wam, że to nie wystarcza; do was, młodzi, których Kościół i świat potrzebują tak, jak ziemia potrzebuje deszczu; do was, młodzi, którzy jesteście teraźniejszością i przyszłością; tak, do was, młodzi, Jezus mówi: “Nie lękajcie się" - podkreślił Franciszek. Chciałbym spojrzeć w oczy każdego z was i powiedzieć: "nie lękaj się". Ale powiem wam coś o wiele piękniejszego: patrzy teraz na was sam Jezus, Ten, który was zna i odczytuje wasze wnętrze: patrzy w wasze serca, uśmiecha się do was i powtarza wam, że miłuje was zawsze i bezgranicznie. I to on mówi wam w ten Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie: nie lękajcie się, miejcie odwagę - podsumował.