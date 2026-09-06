Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku w Miami. Uderzył w wiele pojazdów

RMF24

Samolot transportowy Boeing 767-300 wypadł z pasa startowego po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie - informują amerykańskie media. Lokalna straż pożarna podaje, że maszyna uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu portu lotniczego. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

Samolot cargo wypadł z pasa startowego na lotnisku w Miami (zdjęcie z miejsca zdarzenia); fot. JOE RAEDLE/Getty

Samolot cargo wypadł z pasa startowego na lotnisku w Miami (zdjęcie z miejsca zdarzenia); fot. JOE RAEDLE/Getty / AFP/East News

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14:00 czasu lokalnego (godz. 20:00 czasu polskiego). Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że samolot cargo Boeing 767-300, lecący z Portoryko, wypadł z pasa startowego po lądowaniu na lotnisku w Miami.

CNN podaje, że maszyna należy do Amazona - największego na świecie przedsiębiorswa e-commerce.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać samolot stojący w pobliżu drogi, a także kłęby czarnego dymu.

Straż pożarna hrabstwa Miami-Dade poinformowała, że samolot uderzył w wiele pojazdów w pobliżu lotniska. Dodano, że maszyna stanęła w ogniu.

W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 60 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

FAA wprowadziła na lotnisku w Miami tzw. ground stop, czyli czasowe wstrzymanie operacji lotniczych.

Przyczyna zdarzenia na razie nie jest znana. Sprawę będą wyjaśniać odpowiednie służby.