Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku w Miami. Uderzył w wiele pojazdów

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14:00 czasu lokalnego (godz. 20:00 czasu polskiego). Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że samolot cargo Boeing 767-300, lecący z Portoryko, wypadł z pasa startowego po lądowaniu na lotnisku w Miami.
CNN podaje, że maszyna należy do Amazona - największego na świecie przedsiębiorswa e-commerce.
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać samolot stojący w pobliżu drogi, a także kłęby czarnego dymu.
Straż pożarna hrabstwa Miami-Dade poinformowała, że samolot uderzył w wiele pojazdów w pobliżu lotniska. Dodano, że maszyna stanęła w ogniu.
W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 60 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
FAA wprowadziła na lotnisku w Miami tzw. ground stop, czyli czasowe wstrzymanie operacji lotniczych.
Przyczyna zdarzenia na razie nie jest znana. Sprawę będą wyjaśniać odpowiednie służby.