Samochodowy gigant zwolni cztery tysiące osób

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Jaguar Land Rover, brytyjski producent luksusowych samochodów, ogłosił w poniedziałek zamiar likwidacji około 4000 miejsc pracy na całym świecie w ciągu najbliższych dwóch lat. To element szerszego planu redukcji kosztów i poprawy konkurencyjności.

Jaguar Land Rover szuka oszczędności

Producent posiadający duże zakłady w środkowej Anglii poinformował, że jego celem jest osiągnięcie oszczędności rzędu 1,7 mld funtów (2,3 mld USD) oraz obniżenie progu rentowności do poziomu 300 000 pojazdów - podaje Reuters.

Jaguar Land Rover zatrudnia około 30 000 osób w Wielkiej Brytanii, a łączna liczba pracowników firmy na świecie wynosi około 40 000.

Należąca do indyjskiego koncernu Tata Motors spółka potwierdziła informacje o redukcji zatrudnienia w czasie, gdy minister finansów John Healey wygłaszał w pobliskim Coventry przemówienie poświęcone pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

Największa restrukturyzacja w historii motoryzacji. Volkswagen tnie 100 tys. miejsc pracy Volkswagen ogłosił radykalne zmiany – do końca dekady zredukuje zatrudnienie o 100 tysięcy osób i o połowę ograniczy liczbę produkowanych modeli. To odpowiedź na rosnącą konkurencję z Chin, amerykańskie cła i presję finansową. Przed niemieckim…

Nowe produkty trafią na rynek

Firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek pięciu nowych produktów w ciągu najbliższych 12 miesięcy i stwierdziła, że ​​zmiany te wesprą inwestycje o wartości 15–18 mld funtów w ciągu najbliższych pięciu lat, obejmujące elektryfikację, technologie cyfrowe, zaawansowane procesy produkcyjne oraz poprawę doświadczeń klientów.

Minister ds. biznesu Jonathan Reynolds oświadczył w niedzielę, że w tym tygodniu spotka się z dyrektorem generalnym PB Balajim, aby omówić planowaną redukcję zatrudnienia w następstwie doniesień medialnych na ten temat.