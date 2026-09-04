Sąd zdecydował ws. Stuu. Jest przedłużony areszt dla znanego youtubera

RMF24

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o przedłużeniu aresztu dla Stuarta K.-B., znanego w sieci jako Stuu, na kolejne trzy miesiące. Informację potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Youtuber usłyszał poważne zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich oraz czynów o charakterze seksualnym wobec osób poniżej 15. roku życia.

Stuart K.-B., jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych ostatniej dekady, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień przed sądem.

Jeden z najgłośniejszych wątków afery Pandora Gate

Jego sprawa to jeden z najgłośniejszych wątków tzw. afery Pandora Gate, która wstrząsnęła polskim internetem w 2023 roku.

Przypomnijmy, że Pandora Gate wybuchła po publikacji materiału Sylwestra Wardęgi, ujawniającego kontakty niektórych influencerów z osobami niepełnoletnimi.

W sierpniu youtuber został przewieziony do Polski

Prokuratura Okręgowa w Warszawie już w październiku 2023 roku postawiła Stuartowi K.-B. zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia. Youtuber przez dłuższy czas przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie oczekiwał na ekstradycję do Polski. Brytyjski sąd wyraził na nią zgodę w lutym ubiegłego roku, jednak K.-B. odwołał się od tej decyzji, argumentując, że polski wymiar sprawiedliwości działał pod presją polityczną. Wskazywał m.in. na publiczne zapowiedzi ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące rozliczenia osób zamieszanych w aferę.

Na początku sierpnia tego roku Stuu został przewieziony do Polski i osadzony w jednym z warszawskich aresztów.

Jego kanał na YouTubie śledziło ponad 4 mln osób

34-letni Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, posiada zarówno brytyjskie, jak i polskie obywatelstwo. Do Polski przeprowadził się w 2014 roku, gdzie rozpoczął karierę jako twórca internetowy – najpierw pod pseudonimem Polski Pingwin, później jako Stuu. Na początku publikował treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym.

Jego kanał na YouTube śledziło ponad 4 miliony osób, a profil na Instagramie – 1,8 miliona. Kilka lat temu wycofał się z aktywności w sieci, wracając do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą matką.