YouTuber Stuu już w warszawskim areszcie. Prokuratura zapowiada dalsze kroki

RMF24

Stuart K.-B., znany pod pseudonimem Stuu, trafił do warszawskiego aresztu. W przyszłym tygodniu będą z nim prowadzone czynności - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba. Stuu został w czwartek sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski po trwającej od 2023 r. procedurze ekstradycyjnej.

Sprawa jest związana z tzw. Pandora Gate, czyli aferą dotyczącą relacji niektórych popularnych polskich twórców internetowych z osobami niepełnoletnimi. Prokuratura chce postawić K.-B. zarzuty dotyczące czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15. roku życia, do których miało dochodzić w 2015 i 2018 r., a także dotyczące nakłaniania małoletnich do spożywania alkoholu.

Według polskiego nakazu aresztowania grozi mu za te czyny do 12 lat więzienia.

Stuu od października 2023 r. przebywał w brytyjskim areszcie, gdzie oczekiwał na ekstradycję do Polski. Brytyjski sąd zgodził się na nią w lutym tego roku, ale mężczyzna odwołał się od decyzji. Przekonywał, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Ostatecznie w lipcu tego roku sąd w Londynie ponownie zdecydował, że Stuu może zostać przekazany polskim władzom.

Kim jest Stuu?

Stuart K.-B. ma 34 lata. Urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii. Ma obywatelstwo brytyjskie i polskie. W Polsce zdobył popularność jako twórca internetowy, najpierw pod pseudonimem Polski Pingwin, a później jako Stuu.

Zaczynał od filmów związanych z Minecraftem, a następnie publikował również materiały lifestylowe i komediowe. Jego kanał na YouTube miał około 4,1 mln obserwujących. Z czasem wycofał się z działalności internetowej i wrócił do Wielkiej Brytanii, aby opiekować się chorą na raka matką.