Papież Franciszek wznowił audiencje, a wykonana dzień wcześniej tomografia komputerowa wykluczyła komplikacje płucne z powodu stanu grypowego - wynika z nieoficjalnych informacji, przekazywanych przez źródła watykańskie. W sobotę papież przyjmie na audiencji kanclerza RFN Olafa Scholza.

Papież Franciszek / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Zaniepokojenie wywołała w środę wiadomość, że 87-letni papież bezpośrednio po audiencji generalnej w Watykanie, w trakcie której miał poważne problemy z mówieniem i nie przeczytał katechezy, pojechał do szpitala na badania. Celem było wykluczenie powikłań w płucach.

Franciszek szybko wrócił do Watykanu, a w komunikacie biuro prasowe podało, że przeszedł badania diagnostyczne.

Problemy zdrowotne Franciszka

Od końca listopada to trzeci epizod infekcji dróg oddechowych. Z powodu ostrego zapalenia oskrzeli papież musiał odwołać podróż na konferencję klimatyczną ONZ w Dubaju. Następnie w połowie stycznia również miał problemy z głosem z powodu - jak wyjaśnił - lekkiego zapalenia oskrzeli.

W sobotę 24 lutego Watykan poinformował o lekkim stanie grypowym.

Pozytywnym sygnałem, jak podkreśla się w Watykanie, jest to, że na czwartek zapowiedziano kilka papieskich audiencji, a na sobotę potwierdzone zostało spotkanie Franciszka z kanclerzem Niemiec Scholzem.

Być może jednak liczba innych spotkań w najbliższych dniach zostanie zredukowana, by papież mógł wrócić do zdrowia. Na 8 marca planowana jest wizyta papieża w jednej z rzymskich parafii. Na przełomie marca i kwietnia będzie przewodniczyć uroczystościom Wielkiego Tygodnia.

Na najbliższe miesiące nie zapowiedziano żadnej zagranicznej papieskiej podróży. Będą dwie wizyty we Włoszech: 28 kwietnia w Wenecji, a 18 maja w Weronie.

Franciszek ogłosił, że na sierpień planuje podróż do Papui Nowej Gwinei, Indonezji i Timoru Wschodniego. Ogłosił także, że pojedzie do Belgii; prawdopodobnie we wrześniu - jak wynika z nieoficjalnych informacji.

Rozważana jest ponadto, jeszcze na wstępnym etapie, pierwsza podróż papieża do ojczystej Argentyny. Mogłoby do niej dojść w drugiej połowie roku.