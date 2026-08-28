„Rzeźnik Bałkanów” zostanie pochowany z honorami państwowymi

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Ratko Mladić, zmarły 27 sierpnia w Hadze były dowódca armii bośniackich Serbów skazany za ludobójstwo, ma zostać pochowany z najwyższymi honorami państwowymi. Serbia deklaruje gotowość do natychmiastowego odebrania jego ciała. Decyzja już wywołuje ostre reakcje.

Ratko Mladić przed trybunałem w Hadze w 2011 roku, fot. MARNIN MEISSNER

Ratko Mladić przed trybunałem w Hadze w 2011 roku, fot. MARNIN MEISSNER / East News

„To, co należy do generała, zostanie uszanowane”

Ratko Mladić zmarł 27 sierpnia w wieku 84 lat podczas hospitalizacji w szpitalu więziennym w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Nie podano przyczyny zgonu, wiadomo jednak, że jego stan zdrowia pogarszał się - Mladić był m.in. po przebytych udarach i otrzymywał opiekę paliatywną.

Informację o planowanym pogrzebie z najwyższymi państwowymi honorami przekazał minister sprawiedliwości Serbii Nenad Vujić w rozmowie z Alternatywną Telewizją (ATV), prywatną stacją z siedzibą w Banja Luce, największym mieście Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie.

Generał Mladić jest generałem i znane są protokoły. To, co należy do generała Mladicia, z pewnością będzie uszanowane - powiedział Vujić, podkreślając, że o miejscu pochówku zdecyduje rodzina.

Polityk zadeklarował również gotowość do odebrania ciała Mladicia z Holandii. Obecnie Serbia czeka na informacje z Hagi dotyczące procedur i terminów i jest gotowa działać natychmiastowo.

Gdyby powiedziano nam, że mamy przyjechać jutro rano, bylibyśmy w Hadze i odebrali ciało generała Mladicia - stwierdził minister.

Władze Serbii pozostają w kontakcie z rodziną Mladicia. Do Holandii miał udać się m.in. jego syn Darko.

Skazany za ludobójstwo w Srebrenicy

Ratko Mladić był dowódcą Sztabu Głównego Armii Republiki Serbskiej podczas wojny w Bośni i Hercegowinie i pełnił tę funkcję od 1992 roku. Jego nazwisko stało się symbolem najcięższych zbrodni popełnionych podczas wojny. W 2017 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii uznał go za winnego ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych. Został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok został następnie utrzymany w mocy w postępowaniu apelacyjnym w 2021 roku.

Najważniejszym elementem aktu oskarżenia była masakra w Srebrenicy w lipcu 1995 roku. Siły bośniackich Serbów zamordowały tam ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów - przede wszystkim mężczyzn i chłopców. Zbrodnia została uznana przez międzynarodowe sądy za ludobójstwo. Mladić został również skazany za zbrodnie związane m.in. z oblężeniem Sarajewa. Po wojnie przez niemal 16 lat pozostawał na wolności. Został aresztowany w Serbii w maju 2011 roku, a następnie przekazany do Hagi.